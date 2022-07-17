Липчанин лишился 57 тысяч рублей после ночи с двумя девочками

Житель Лебедяни лишился 57 тысяч рублей после ночи с двумя несовершеннолетними девушками, пишут Вести-Липецк.

По словам 22-летнего парня, он познакомился с ними в кальянном баре. При этом девочки уверили его, что они совершеннолетние. После совместного распития спиртного молодые люди отправились в отель.

Ближе к утру мужчина вручил одной из знакомых свою карту и назвал пин-код, чтобы она сняла 10 тысяч рублей и оплатила услуги отеля. Она выполнила его просьбу, но также сняли деньги и на свои нужды. В итоге молодой человек лишился 57 500 рублей.

Подозреваемых задержали. Одна из них созналась в краже. Материалы дела передали в следственные органы. Парня же привлекли к ответственности за вовлечение несовершеннолетних к распитию алкоголя.