Лидер группы «Гудтаймс» Артем Шаров: Это был самый «жирный» концерт в Рязани за всю историю наших выступлений в этом городе

8 октября в рязанском клубе «Freedom» состоялось выступление группы «Гудтаймс». Гастрольный тур рок-музыкантов приурочен к юбилею – 10 лет деятельности со дня основания.

«Сотни разнесенных танцполов, тысячи мокрых маек и миллионы растопленных сердечек» — под таким лозунгом проходила презентация нового альбома.

В зале к началу мероприятия просто не осталось свободного места, возрастная категория варьировалась от подростков до поклонников «40+».

Выйдя на сцену, Артем Шаров — лидер группы, обратился к зрителям:

– Мы понимаем, какое сейчас тяжелое время. Но несмотря на это, приняли решение продолжать играть. Ведь для многих – это глоток свежего воздуха, людям нужны положительные эмоции: будь то художественный фильм, выставка в музее, театральное представление или живая музыка»

Барабанные установки задавали ритм, которому в такт вторила бас-гитара; саксофон, далеко не в романтичной обстановке под луной, перехватывал ведущую роль у солиста во время проигрышей; а партия трубача в образе легендарного Фредди Меркьюри исключала возможность спокойно сидеть у барной стойки.

Артем Шаров, фронтмен «Гудтаймс», заряжал поразительной энергетикой как во время исполнения, так и в диалоге с публикой.

После окончания выступления, корреспондент 7инфо смог проскользнуть среди ожидающих своего кумира фанатов, и в «святая святых» гримерке задать несколько вопросов.

– Сегодня был самый «жирный концерт в истории «Гудтаймс» в Рязани. Когда мы вышли на сцену, то были просто преисполнены счастьем, потому что видеть столько горящих глаз – это услада для музыкантов, а битком набитый зал – это показатель нашей работы.

Духовное развитие людей также важно, как принятие пищи, поэтому искусство должно продолжать свою деятельность»

Антон Багомедов, трубач группы, выразил благодарность рязанцам: «Рязань, спасибо за такой теплый прием! Вы были просто супер!»

Алексей и Александра, семейная пара, посетившая концерт, обратились к участникам группы со словами благодарности:

– Мы до последнего боялись, что вы отмените концерт в связи с последними событиями. Спасибо, что продолжаете свою деятельность! Мы очень любим ваше творчество, ждем вас в Рязани снова!

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