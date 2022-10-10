Лидер группы «Гудтаймс» Артем Шаров: Это был самый «жирный» концерт в Рязани за всю историю наших выступлений в этом городе

8 октября в рязанском клубе «Freedom» состоялось выступление группы «Гудтаймс». Гастрольный тур рок-музыкантов приурочен к юбилею – 10 лет деятельности со дня основания.
«Сотни разнесенных танцполов, тысячи мокрых маек и миллионы растопленных сердечек» — под таким лозунгом проходила презентация нового альбома.
В зале к началу мероприятия просто не осталось свободного места, возрастная категория варьировалась от подростков до поклонников «40+».
Выйдя на сцену, Артем Шаров — лидер группы, обратился к зрителям:
Барабанные установки задавали ритм, которому в такт вторила бас-гитара; саксофон, далеко не в романтичной обстановке под луной, перехватывал ведущую роль у солиста во время проигрышей; а партия трубача в образе легендарного Фредди Меркьюри исключала возможность спокойно сидеть у барной стойки.
Артем Шаров, фронтмен «Гудтаймс», заряжал поразительной энергетикой как во время исполнения, так и в диалоге с публикой.
После окончания выступления, корреспондент 7инфо смог проскользнуть среди ожидающих своего кумира фанатов, и в «святая святых» гримерке задать несколько вопросов.
Духовное развитие людей также важно, как принятие пищи, поэтому искусство должно продолжать свою деятельность»
Антон Багомедов, трубач группы, выразил благодарность рязанцам: «Рязань, спасибо за такой теплый прием! Вы были просто супер!»
Алексей и Александра, семейная пара, посетившая концерт, обратились к участникам группы со словами благодарности:
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