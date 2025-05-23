Летом на Борковском карьере в Рязани появятся лебеди

В ближайшее время ГК «Зелёный сад» начинает экопроект по созданию «Парка птиц» в Борках. Первыми на затоне появятся 10 белых лебедей. В будущем количество птиц увеличится до ста.

По плану строительной компании, природный парк в пойме Оки станет одним из крупнейших в стране. В основном на его территории будут жить лебеди и аисты — красивые птицы, которые символизируют любовь и крепкую семьи.

Обустроиться на новом месте птицам помогут орнитологи из «Рязанского дома белого аиста». Пилотный проект для «Парка птиц» начал работать ещё в 2019 году и оказался очень успешным. В дикую природу уже выпущено более 40 аистов.

Для лебедей, которых этим летом поселят на Борковском затоне, установят кормушки. На травянистых пологих берегах птицы будут вить гнёзда и выводить потомство.

Наблюдать за чудесными белыми пернатыми смогут все рязанцы, но для жителей нового ЖК «Окская стрелка» — особые условия. Те, кто успеет купить квартиры на первой линии, увидят лебедей из собственного окна. Торопитесь, видовых квартир осталось мало! Подробности на сайте и в отделе продаж ГК «Зелёный сад»: ‪+7 (4912) 77-77-77‬.

Застройщик: ООО СЗ «ЗЕЛЁНЫЙ САД — РЯБИНОВЫЕ ГРОЗДЬЯ». Проектная декларация № 62-000396 от 07.05.2025, подробности на сайте наш. дом.рф.