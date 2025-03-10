Кто и как может списать долги в 2025 году, объяснил юрист

На 1 июля 2024 года задолженность россиян перед банками превысила 36 триллионов рублей. Многие граждане живут в долг, а некоторые не могут вернуть заемные средства. В таких случаях возможна процедура списания долгов. О том, кто и как может это сделать, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал юрист Юрий Капштык.
Эксперт отметил, что долги бывают разного типа: личные, например кредиты, а также задолженности по различным платежам, таким как налоговые сборы.
По его словам, в настоящее время должник может самостоятельно начать процедуру банкротства через МФЦ, но только если сумма долга не превышает 1 миллиона рублей. Кроме того, внесудебное банкротство возможно лишь при отсутствии у должника имущества, которое могло бы быть использовано для погашения задолженности.
Если в ходе проверки выясняется, что у должника нет имущества и доходов, исполнительное производство прекращается на основании статьи о невозможности взыскания. Правда, это не означает окончательного списания долгов.