Крупный пожар под Рязанью тушили три часа 

Три часа потребовалась пожарным, чтобы потушить крупный пожар под Рязанью.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Рязанской области, сообщение о возгорании жилого дома в посёлке учхоза Стенькино Рязанского района поступило 21 августа в 21:32. На место происшествия выехали 5 единиц техники, 15 человек.

Открытое горение было ликвидировано уже 22 августа, в 00:23.

К счастью, обошлось без пострадавших. Причину возгорания установят специалисты.

В соцсетях сообщили, что горело сразу четыре дома. Официально эта информация пока не подтверждена.