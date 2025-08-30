Суббота, 30 августа, 2025
Критик Полупанов негативно высказался о творчестве Аллы Пугачёвой

Алексей Самохин
Изображение от pvproductions на Freepik

Творчество Аллы Пугачёвой, которую долгие годы считали главной звездой отечественной эстрады, стало объектом критики. Музыкальный обозреватель Владимир Полупанов в беседе с «Абзацем» рассказал, что культурный уровень песен артистки начал падать ещё в 1990-х годах.

По словам Полупанова, в 1990-х годах у Пугачёвой ещё выходили хорошие композиции, но при этом она начала исполнять «кабацкие песни в худшем их проявлении». В качестве примера критик привёл хиты «Мадам Брошкина» и «Девочка-секонд-хенд». По его мнению, они были созданы «на потребу публике» и их заказывают «обычно под рюмочку».

Музыкальный обозреватель подчеркнул, что все свои лучшие хиты Пугачёва спела в 1970-х и 1980-х годах. После этого, считает критик, «было только хуже».

Напомним, Алла Пугачёва уехала из России в начале 2022 года. С тех пор она выпустила несколько композиций, ради которых на короткое время возвращалась на родину. Все они получили холодные отзывы от критиков и публики.

