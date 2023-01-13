Крещенские купания ночью 19 января в Рязани пройдут на Ореховом озере

Местом проведения крещенских купаний в ночь на 19 января в Рязани традиционно станет Ореховое озеро. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Территорию для купания, сходни к купели оборудуют сотрудники Дирекции благоустройства города. Места купаний уложат сеном, поставят скамейками, отапливаемые палатки для переодевания, биотуалеты.

У купели будут дежурить сотрудники полиции, медики, спасатели.

Доехать до озера горожане смогут на специальных автобусах от площади Свободы, которые будут ходить с 22.00 18 января до 02.00 19 числа. Расписание появится позднее.