Пятница, 13 января, 2023
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Крещенские купания ночью 19 января в Рязани пройдут на Ореховом озере

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Местом проведения крещенских купаний в ночь на 19 января в Рязани традиционно станет Ореховое озеро. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Территорию для купания, сходни к купели оборудуют сотрудники Дирекции благоустройства города. Места купаний уложат сеном, поставят скамейками, отапливаемые палатки для переодевания, биотуалеты.

У купели будут дежурить сотрудники полиции, медики, спасатели.

Доехать до озера горожане смогут на специальных автобусах от площади Свободы, которые будут ходить с 22.00 18 января до 02.00 19 числа. Расписание появится позднее.

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