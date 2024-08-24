КП: свадьба фигуристов Трусовой и Игнатова стоила порядка 20 млн рублей

Свадьба фигуристов Александры Трусовой и Макара Игнатова стала настоящим событием, благодаря продюсированию Яны Рудковской. По данным «Комсомольской правды», организация и проведение такого торжества обошлись не менее чем в 20 миллионов рублей. Но продюсеру, как солидному клиенту и «по-дружески», могли сделать хорошие скидки.

Декор и локация. Праздник проходил в загородной усадьбе «Золотой Лев», аренда которой стоила 270 тысяч рублей. Декор пространства обошелся в значительную сумму — до 9 миллионов рублей. Концепция «замка русской Золушки» была воплощена с помощью уникального дизайна, цветочных композиций и декораций, включая белый подиум и алтарь, украшенные колосьями пшеницы и полевыми цветами.

Музыка и развлекательная программа. Ведущим вечера был Влад Сапунов, а музыкальное сопровождение обеспечил популярный диджей Никита Меньшов. Развлекательная программа стоила около 1 миллиона рублей. Организацией мероприятия занималось свадебное агентство, которое также получило свою долю от бюджета — не менее 10%.

Наряды и аксессуары. Стоимость свадебных нарядов и аксессуаров также оказалась внушительной — не менее 6 миллионов рублей. Платье Александры Трусовой было выполнено по индивидуальному заказу из Парижа: 44 метра шелка, 15 метров вышитого кружева и фата длиной 5,5 метра. На его создание ушло 340 часов ручной работы и 360 часов сборки.

Кейтеринг и торт. Обслуживание гостей и кейтеринг с деликатесами стоили около миллиона рублей, учитывая премиальное меню и щедрое угощение. Особое внимание привлекли съедобные бокалы из карамели и желе из шампанского с клубникой, стоимость которых составила до 400 тысяч рублей.

Прочие расходы. Помимо основных затрат, были и другие: на фото- и видеосъемку, аренду автомобилей, дополнительные развлечения и услуги, такие как приглашение животных, что обошлось молодоженам еще в 500 тысяч рублей.

Свадьба Трусовой и Игнатова оказалась не просто торжеством, а настоящим спектаклем, требующим серьезных вложений, но оставившим яркие впечатления у гостей.