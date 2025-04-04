Коты, световые куклы и денежные обереги! Афиша мероприятий на выходные 5-6 апреля 

Второй весенний месяц радует жителей Рязани солнечной и тёплой погодой, вдохновляющей больше гулять, собираться с друзьями и наслаждаться красотами неспешно оживающей природы. Что ж, прекрасным дополнением к такому отдыху на этих выходных станет и что-то более активное. Рассказываем, какие мероприятия и события стоит посетить жителям и гостям города в ближайшие два дня!

5 апреля, суббота

– Межрегиональный конкурс-фестиваль современной хореографии «Звёздный танцпол» (12+), Муниципальный культурный центр – в субботу мероприятие всего одно, но зато какое! Вот уже десять лет ежегодно радующий зрителей красочностью и энергичностью конкурс инициирован художественным руководителем детского музыкального театра «Созвездие Добра» Татьяной Червоненко и директором танцевальной студии «Art-Rise» Анастасией Сафоновой. Во множестве номинаций будут соревноваться танцоры разных возрастных категорий, начиная с трех лет. Судить их, в свою очередь, будут профессиональные мастера, так что событие ожидается безусловно яркое и динамичное. Входные билеты можно приобрести в кассе МКЦ. Начало в 10:00.

6 апреля, воскресенье

– Мастер-класс по живописи (12+), Рязанская ВДНХ – конечно же и на этих выходных рязанцы не останутся без расслабляющего занятия по рукоделию от Резиденции традиций. На сей раз гости события будут рисовать пейзаж ночи на деревянном спиле с помощью акриловых красок. Трендовый элемент антуража, стоит сказать! Встречу проведет мастерская «Избяные заповеди» в 12:00. Цена вопроса — 1200 рублей. Запись по ссылке.

Реклама

– Представление световых кукол. Театр Николая Зыкова (0+), Муниципальный культурный центр – видели когда-нибудь куклу размером в восемь метров? В то же время, 12:00, у вас будет такая возможность! В МКЦ свой немой спектакль, состоящий из разнообразных, буквально сияющих миниатюр, покажут уникальные куклы, совмещающие в себе две технологии — светодиоды и электролюминесцентные провода. Формы, конструкции, цвета – ничто не повторяется дважды! Обращаем внимание, что дети до трех лет могут посетить мероприятие бесплатно без предоставления отдельного места. Билеты – на сайте МКЦ.

– Мастер-класс «Народная куколка-оберег «Благополучница-денежница» (0+), Муниципальный культурный центр – а сразу после шоу можно посетить заодно и выставку декоративно-прикладного искусства за авторством семейного клуба «Рязаночки». В рамках нее и состоится мастер-класс по изготовлению традиционной русской куколки-оберега, что приносит удачу. Начало – в 14:00, билеты можно приобрести на сайте учреждения.

– Спектакль «Не всё коту масленица» (6+), ДК «Приокский» – завершаем выходные лихо! В 17:00 музыкально-драматическая комедия по мотивам одноименной пьесы Островского отгремит на сцене «Приокского» для всех желающих, так как вход свободный. Шутя, артисты порассуждают в ней о вечных вопросах – человечности против алчности, умении сохранить достоинство в борьбе с властью и вседозволенностью богатства. Актёры Народного любительского художественного коллектива Рязанской области молодежного театра «Нюанс»и Театра народной песни «Узорочье» исполнят для зрителей романсы, народные песни и частушки. Скучно точно не будет!