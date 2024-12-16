Котяков напомнил россиянам о трех выходных днях перед Новым годом

Министр труда и социального развития России Антон Котяков прокомментировал возможное сокращение рабочего дня в субботу, 28 декабря. В беседе с РИА Новости он напомнил, что у россиян будет три выходных дня перед новогодними праздниками.

«У нас с 29-го по 31-е — три дня выходных. <…> Работать-то все-таки надо», — отметил министр.

Согласно графику новогодних и рождественских праздников, утвержденному правительством, понедельник, 30 декабря, станет выходным днем за счет переноса рабочего дня на субботу, 28 декабря. Благодаря этому новогодние каникулы будут непрерывными, однако последняя рабочая неделя года станет шестидневной.

Отдельно уточняется, что выходной на 31 декабря был перенесен с 7 января, обеспечивая дополнительный день отдыха перед празднованием Нового года.

Всего россияне будут отдыхать 11 дней подряд.