Понедельник, 16 декабря, 2024
На главнуюНовостиНовости мира

Котяков напомнил россиянам о трех выходных днях перед Новым годом

Дата публикации

Алексей Самохин
Изображение от lifeforstock на Freepik

Министр труда и социального развития России Антон Котяков прокомментировал возможное сокращение рабочего дня в субботу, 28 декабря. В беседе с РИА Новости он напомнил, что у россиян будет три выходных дня перед новогодними праздниками.

«У нас с 29-го по 31-е — три дня выходных. <…> Работать-то все-таки надо», — отметил министр.

Согласно графику новогодних и рождественских праздников, утвержденному правительством, понедельник, 30 декабря, станет выходным днем за счет переноса рабочего дня на субботу, 28 декабря. Благодаря этому новогодние каникулы будут непрерывными, однако последняя рабочая неделя года станет шестидневной.

Отдельно уточняется, что выходной на 31 декабря был перенесен с 7 января, обеспечивая дополнительный день отдыха перед празднованием Нового года.

Всего россияне будут отдыхать 11 дней подряд.

Новости рубрики
Новости мира

10000 украинских военных могут попасть в котёл под Курахово

По словам эксперта, это следует из карт, которые доступны в англоязычном сегменте мониторинга боевых действий.
Новости мира

На асфальте лужа крови. В Екатеринбурге микроавтобус сбил ребенка

В воскресенье на улице Сулимова возле торгового центра «Парус» в Екатеринбурге водитель микроавтобуса сбил 10-летнего...
Новости мира

Уничтожение танка M1 Abrams ВСУ на курском направлении попало на видео

Российские десантники с помощью дрона уничтожили танк M1 Abrams ВСУ. Видео атаки опубликовал телеграм-канал «Изнанка».