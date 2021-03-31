Костромской области пришлось вернуть 200 миллионов рублей на автобусы

Департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области заявил, что регион вернул 200 миллионов рублей, которые выделил Минпромторг на закупку автобусов, пишет REGNUM.

Ранее глава ведомства Денис Мантуров пообещал дать средства на покупку 20 низкопольных автобусов производства «Минский автомобильный завод». Предполагалось, что транспорт направят в «Костромское пассажирское автотранспортное предприятие № 3».

Известно, что Костромская область получила деньги, однако минское предприятие сообщило о «невозможности поставки техники» в 2020 году.

«В этой связи выделенные средства в полном объеме были возвращены в федеральный бюджет», — отметили чиновники.

Подчеркивается, что губернатор Сергей Ситников направил письмо премьер-министру илу Мишустину с просьбой дать поручения федеральным министерствам о повторном выделении денег в этом году.