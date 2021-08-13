Костромские чиновники извинились за упавший потолок в гинекологии

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В региональном департаменте здравоохранения прокомментировали падение потолка в первой окружной больнице в Костроме, пишет портал «Kostroma.Today».

Инцидент произошел накануне в отделении гинекологии, на ремонт которого в прошлом году выделили 19 миллионов рублей. Чиновники пояснили, что обвалились штукатурка и часть потолка.

«В ближайшее время будет проведен осмотр состояния стен и потолка специалистами с тем, чтобы определить объем и сроки ремонта», – рассказали в ведомстве.

Выяснилось, что во время случившегося в палате находилась пациентка. Ее переведут в другое помещение. Костромичке принесли извинения за случившееся.