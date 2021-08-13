Костромские чиновники извинились за упавший потолок в гинекологии

В региональном департаменте здравоохранения прокомментировали падение потолка в первой окружной больнице в Костроме, пишет портал «Kostroma.Today».
Инцидент произошел накануне в отделении гинекологии, на ремонт которого в прошлом году выделили 19 миллионов рублей. Чиновники пояснили, что обвалились штукатурка и часть потолка.
«В ближайшее время будет проведен осмотр состояния стен и потолка специалистами с тем, чтобы определить объем и сроки ремонта», – рассказали в ведомстве.
Выяснилось, что во время случившегося в палате находилась пациентка. Ее переведут в другое помещение. Костромичке принесли извинения за случившееся.