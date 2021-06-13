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Воскресенье, 13 июня, 2021
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Костромичи требуют продлить июньские выходные на неделю

Никита Брыкин
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Горожане выступили с предложением продлить выходные до 20 июня, как это ранее было сделано в Москве для борьбы с распространением коронавируса, пишет портал «Kostroma.Today».

Некоторые костромичи отметили, что в Костромской области ситуация с COVID-19 тоже ухудшается.

«Продлите людям выходные, пусть все сидят дома и не разносят ковид на работе», – предложил горожанин.

По его словам, это позволит предотвратить новую волну и снизить нагрузку на врачей. Многие поддержали такую идею и отметили, что со страхом ждут «третьей волны» коронавируса.

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