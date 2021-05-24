Костромичам пообещали скорое открытие обновленного оврага у филармонии

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В администрации Костромы рассказали, что обновленный овраг у филармонии может предстать перед горожанами во всей красе уже в августе этого года, пишет портал «Kostroma.Today».

Масштабные работы по благоустройству общественного пространства начались летом прошлого года.

Городские чиновники пояснили, что новая парковая зона уже готова на 70 процентов. Сейчас рабочие делают покрытие на горках. На них можно будет кататься круглый год.

В результате благоустройства парк получит велодорожки, скульптуры, Wi-Fi зоны, камеры, ландшафтный лабиринт, экопарковку и шестиугольные качели.