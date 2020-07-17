Сасовское лётное училище на #КартаКосмосРязань

В Рязанской области составляется интерактивная карта объектов, связанных с историей российской космонавтики.

Объект, о котором пойдёт речь, будет очень интересно открыть на интерактивной космической карте тем, кто грезит о небе, для кого любимой книгой был и остаётся «Маленький принц», а любимым фильмом «Небо, девушка, самолёт».

Догадались, о чём мы? Конечно о Сасовском лётном училище.

Чтобы воплотить в жизнь мечту стать лётчиком необходимо: во-первых, быть сильным, ловким и смелым; во-вторых, иметь аттестат о среднем образовании со средним значением не менее 4,8 баллов; в-третьих, знать английский язык на 3-4 уровне сложности! А Вы как думали?

Кстати, известная песня о том, что первым делом самолёты, а девушки потом здесь не актуальна. В училище девчонкам очень рады и гордятся выпускницами-пилотессами. Кроме того, стать лётчиком можно в любом возрасте. Много взрослых и известных, уже состоявшихся в другой профессии людей, реализовали свою мечту — поступили и получили диплом лётного училища. Конечно, училище гордится своим выпускником – советским лётчиком-космонавтом № 7, дважды Героем Советского Союза, инженером-полковником авиации Владимиром Комаровым. Реализация мечты о полёте в космос начинается здесь.