«Косатки» Ми-8МТВ-1 совершили перелет в 6300 км

Два Ми-8МТВ-1 холдинга «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех совершили дальний перелет из Казани в Магадан, сообщает пресс-служба компании.

Машины преодолели около 6 300 км и успешно прибыли на аэродром базирования. Вертолеты окрашены в эффектную ливрею в стиле китов-косаток. Это визитная карточка авиапарка Магаданской области.

«Восьмерки» изготовлены на Казанском вертолетном заводе холдинга «Вертолеты России для компании «Авиация Колымы». Всего в рамках контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией будет поставлено 86 вертолетов типа Ми-8 для российских авиаперевозчиков.

Перелет прошел штатно и занял 4 дня, машины провели в воздухе 33 часа. Вертолеты показали хорошую управляемость и стабильную работу всех систем. Температура воздуха за бортом опускалась до – 40 градусов. При этом «восьмерки» могут эксплуатироваться в диапазоне температур от + 50 до – 50 градусов по Цельсию.

В первый день вертолеты преодолели 1600 км между Казанью и Омском с промежуточной посадкой в Челябинске. На следующий день – в день вертолетчика – машины пролетели 1900 км, посетив по пути Новосибирск, Красноярск и Братск.

В третий день вертолеты следовали по маршруту Братск – Талкан – Алдан. В четвертый – по маршруту Алдан–Усть-Мая–Магадан. Финальный отрезок пути составил более 900 км. Вертолеты преодолели участок за 4,5 часа без посадок для дозаправки. Такую возможность вертолетам Ми-8 обеспечивают дополнительные подвесные топливные баки. С ними дальность Ми-8МТВ-1 – до 1050 км.

В Магаданской области машины будут выполнять транспортные и грузовые рейсы, участвовать в эвакуации пострадавших и больных, тушить пожары, заниматься лесоохраной и мониторингом окружающей среды. Летно-технические характеристики «восьмерок» позволяют выполнять задачи практически в любых климатических и природных условиях. Они могут базироваться даже на необорудованных аэродромах и летать в самые сильные морозы.

Вертолеты способны перевозить до 22 человек или до 4 тонн груза. При необходимости в грузовую кабину может быть установлен медицинский модуль для эвакуации пациентов в тяжелом состоянии. Кроме того, «Авиация Колымы» планирует добавить на машины внешнюю подвеску и лебедочное устройство для погрузочных и спасательных работ.

Помимо экипажа, в состав команды, участвующей в перелете, вошли представители холдинга «Вертолеты России», Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, а также представители СМИ.