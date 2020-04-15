Жительница Рязани пожаловалась на отсутствие в аптеках жизненно важных препаратов

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В редакцию РИА « 7 новостей» обратилась рязанка. У неё хроническое аутоиммунное заболевание СКВ (Системная красная волчанка). Люди с таким заболеванием находятся на жизненно важных препаратах, таких как преднизолон и плаквенил.

В связи с публикациями некоторых СМИ о лечебном действии плаквенила против коронавируса препарат исчез из аптек. Несмотря на то, что глава Минздрава Михаил Мурашко предупредил, что самостоятельно лечиться им нельзя и даже опасно, граждане продолжают скупать препарат, в то время когда люди, которым он необходим для поддержания жизни, находятся в панике.

Больные просят выкупить данный препарат, но многие недобросовестные граждане пытаются «нажиться» на итак непростой ситуации и предлагают его втридорога. В подтверждении своих слов рязанка прилагает к обращению скрины переписки людей из группы в ВК.