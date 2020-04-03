Названы маршруты общественного транспорта, прекратившие работу в Рязани

В Рязани из-за коронавируса прекращена работа коммерческих перевозчиков на маршрутах №№50, 70, 90, 41, 33, 82, 42, 57, 73, 87, 91, 95, 96, 98. Об этом сообщила оперативная группа правительства региона.

Половина машин не работает на маршрутах №№46, 47, 49, 53, 58, 66, 68, 71, 75, 85, 88, 89.

Коммерческий транспорт остался только там, где его невозможно полностью заменить муниципальным. При этом маршрутки проходят такую же санитарную обработку как и автобусы и троллейбусы.

Ещё одна мера для борьбы с распространением COVID-19 в регионе – сокращение числа пассажиров в транспорте. В маршрутках разрешается перевозить только сидящих пассажиров, а автобусы среднего и большого класса не могут быть загружены более чем на 50%.