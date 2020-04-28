Молодой врач из Ульяновска откровенно о коронавирусе в Карсунском очаге

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Молодой специалист – врач-терапевт из Ульяновска Александра Андрякова добровольно приехала в Карсун, где образовался «карсунский очаг» коронавируса. В результате сложившейся ситуации заболевшими числятся около 50 медиков.

Чтобы не оставить пациентов без медицинской помощи молодой врач из областного центра совершила добровольческий подвиг.

— Было очень страшно говорить родителям, что ты едешь в очаг. Потому что знаешь, что это закончится истерикой – это очень страшно. Но мы просто выполняем свою работу, как все врачи и как все медсёстры, — прокомментировала своё решение молодой специалист.

Александра буквально прожила неделю вместе с заражёнными пациентами.