Коридор затмений продолжается: астролог Володина рассказала, что ждать от недели с 24 по 30 апреля

Популярный астролог Василиса Володина в своём telegram-канале обнародовала прогноз на неделю с 24 по 30 апреля. Наступающие дни придутся на сложное время – коридор затмений. Именно он во многом будет влиять на поступки и мотивы людей.

По словам Володиной, большинству из нас небесная погода дарит передышку. Наступающая неделя ожидает быть бодрой, по-хорошему нескучой в материальных и семейно-бытовых делах. Даже склонные лениться люди ощутят желание делать здесь и сейчас, без лишних сомнений.

– С понедельника по среду хорошо давать вторые шансы старым знакомым. Например, заново обсудить условия договора, который когда-то не сложился. Пересмотреть семейный бюджет, пересчитать смету на ремонт, еще раз перелопатить предложения от застройщиков и так далее.

–С четверга и до конца недели, благодаря работе над ошибками, обнаруживаются новых ходы в решении зависшего дела. Например, вы давно искали выгодный вариант по ипотеке, а тут кто-то из родственников стал программистом и попадает под льготную программу. Или вам не хватало времени не дообучение, а тут тот самый дистанционный курс, да еще и со скидкой. Если так — соглашайтесь смело. Дело решится быстро и в вашу пользу.

По словам Володиной, гармония Солнца с Сатурном всю рабочую неделю дарит ощущение, что стабильность, опора в вашей жизни все же есть, что бы ни происходило. Это может быть мастерство в профессии или вера в свой путь. А также семья: близкие люди, готовые поддержать в трудную минуту. И вы, в очередной раз или впервые, поймёте как много они для вас значат.