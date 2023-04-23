Коридор затмений продолжается: астролог Володина рассказала, что ждать от недели с 24 по 30 апреля

Популярный астролог Василиса Володина в своём telegram-канале обнародовала прогноз на неделю с 24 по 30 апреля. Наступающие дни придутся на сложное время – коридор затмений. Именно он во многом будет влиять на поступки и мотивы людей.
По словам Володиной, большинству из нас небесная погода дарит передышку. Наступающая неделя ожидает быть бодрой, по-хорошему нескучой в материальных и семейно-бытовых делах. Даже склонные лениться люди ощутят желание делать здесь и сейчас, без лишних сомнений.
По словам Володиной, гармония Солнца с Сатурном всю рабочую неделю дарит ощущение, что стабильность, опора в вашей жизни все же есть, что бы ни происходило. Это может быть мастерство в профессии или вера в свой путь. А также семья: близкие люди, готовые поддержать в трудную минуту. И вы, в очередной раз или впервые, поймёте как много они для вас значат.
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