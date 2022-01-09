Коммунальные службы Рязани переведены в режим повышенной готовности

В ожидании метели коммунальные службы Рязани перевели в режим повышенной готовности, сообщила пресс-служба городской администрации.
Мэрия сообщила о принятии необходимых мер для обеспечения бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения.
Во время снегопада дороги Рязани будут убирать 22 комбинированных дорожных машины, чистить тротуары, пешеходные дорожки с 7 часов начнут бригады рабочих.
На муниципальных предприятиях сформированы дополнительные бригады, оснащенные специализированной техникой.