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Воскресенье, 9 января, 2022
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Коммунальные службы Рязани переведены в режим повышенной готовности

7info

В ожидании метели коммунальные службы Рязани перевели в режим повышенной готовности, сообщила пресс-служба городской администрации.

Мэрия сообщила о принятии необходимых мер для обеспечения бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения.

Во время снегопада дороги Рязани будут убирать 22 комбинированных дорожных машины, чистить тротуары, пешеходные дорожки с 7 часов начнут бригады рабочих.

— К уборке, грейдированию подключат подрядные организации, — сообщила пресс-служба горадминистрации.

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На муниципальных предприятиях сформированы дополнительные бригады, оснащенные специализированной техникой.

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