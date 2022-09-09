Когда дадут отопление в Рязани?

Когда рязанские власти могут начать отопительный сезон?

Резкое похолодание, случившееся в нашем регионе в начале сентября, обрадовало любителей хмурой осени, но одновременно создало дискомфорт для десятков тысяч жителей многоквартирных домов. Когда даже днём столбик уличного термометра едва преодолевает отметку плюс 10 градусов, в родных стенах действительно становится зябко и неуютно.

У многих из нас вместе с такими ощущениями возникает мысль о скорейшем начале отопительного сезона. Факторам, от которых зависят сроки пуска тепла в любом регионе страны, посвящён этот небольшой обзор.

Торопиться не надо…

Сразу отметим, подобное решение могут принять только муниципальные власти. В Рязани начало отопительного сезона утверждается постановлением главы администрации.

С начала века на территории нашего региона дата пуска тепла обычно колеблется между последними числами сентября и 15 октября.

Не менее важным фактором для старта этого процесса считается среднесуточная температура воздуха, которая должна составлять менее +8 градусов в течение пяти дней подряд. Длительное похолодание может наступить и в начале сентября, как это случилось в нынешнем году, но запускать отопление из-за нетипичных для сезона капризов погоды муниципалитет не станет. И дело здесь не в чиновничьем произволе и бесхозяйственности.

Для запуска систем отопления недостаточно отдать команду сверху и повернуть задвижки в элеваторном узле. Для того, чтобы процесс пошёл, необходимо стравить воздух из расширительного бака или стояков (в зависимости от того, верхний или нижний розлив предусмотрен в многоэтажке), а также решить проблемы с самостоятельными отключениями стояков жильцами и затоплениями квартир. Дело в том, что после замены батарей своими руками утечки нередки: бывают случаи, когда от потопа страдают сразу несколько нижних квартир.

Избежать этого при замене радиаторов можно: нужно лишь обязательно опрессовать новые приборы или хотя бы заполнить стояк. Кроме того, власти составляют специальный график запуска домов и объектов социальной сферы. Каждое здание должно получить паспорт готовности к зиме.

Оптимизм синоптиков

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На все эти операции в масштабах полумиллионного города уходит несколько дней. Если принять решение о включении отопления прямо сейчас без оглядки на прогноз погоды, то при вполне вероятном скором потеплении люди, жаждавшие горячих батарей, завалят муниципалитет жалобами на духоту в квартирах. Да и коммунальные службы не готовы перезапускать систему теплоснабжения по несколько раз в год.

Судя по расчётам метеорологов, в ближайшую неделю в Рязани и окрестностях потеплеет на 3-5 градусов и среднее значение температуры перекроет минимальный порог установленный для пуска тепла.

При неожиданном похолодании в выигрышном положении находятся жители квартир, оснащённых газовыми котлами. Одним поворотом рычага они могут достаточно быстро создать в своём доме оптимальный микроклимат, не взирая на показания термометра и решения коммунальных служб. Но такие дома в общей площади жилого фонда Рязани занимают около 10 процентов.

Дальновидность управдомов

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С начала нулевых в Рязани было построено немало зданий, обладающих собственной котельной. Казалось бы, жильцы с подобными удобствами также имеют возможность приблизить начало отопительного сезона. Но всё не так просто.

— По закону запустить котельную раньше официального решения властей можно, если созвать общее собрание жильцов, — поясняет директор одной из рязанских управляющих компаний Юрий Корчагин. — Но фактически провести эту процедуру достаточно сложно.

Во-первых, на собрании должно присутствовать не менее 50% собственников, а решение о начале отопительного сезона необходимо принять большинством голосов. Во-вторых, о проведении мероприятия людей надо уведомить за 10 дней до предполагаемой даты, а погода за такой срок может сильно измениться. В-третьих, даже если соблюсти все формальности, немало жильцов будут категорически против досрочного пуска тепла из-за лишних расходов и дискомфорта. А за недовольством последуют неплатежи, что вряд ли обрадует управляющую компанию.

Если прогнозы синоптиков верны, то уже через несколько дней в наших квартирах станет теплее и уютнее, затем наступит бабье лето, а старт отопительного сезона пройдёт без потрясений.