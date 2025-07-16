Касимовский суд приговорил наркокурьера к 8 годам 10 месяцам колонии

Касимовский районный суд приговорил жителя Московской области к 8 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима за попытку незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

В ноябре прошлого года подсудимый, действуя в сговоре с неустановленными лицами, получил партию наркотических веществ. Более килограмма метадона он собирался перевезти на своей машине в Пензу, но был задержан правоохранителями.

В доме у мужчины также нашли и изъяли наркотики.

Автомобиль, на котором перевозились запрещённые вещества, конфискован в доход государства.