Касимовца уличили в хранении более килограмма маковой соломы и марихуаны

У 32-летнего жителя Касимова полицейские обнаружили маковую солому и марихуану. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по региону.

Правоохранителям стало известно, что 32-летний житель Касимова употребляет наркотики. По месту его проживание было проведено санкционированное судом обследование. Полицейские обнаружили около 1,3 кг маковой соломы, которая предназначена для изготовления наркотиков, и 5 г марихуаны.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы до 10 лет.