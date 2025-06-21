Карин Кнайсль рассказала, почему для нее важен дом в Рязанской области

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в кулуарах ПМЭФ рассказала журналистам, что для нее очень важно чувство дома в России, поскольку несколько лет у нее дома не было и приходилось даже «спать на улице». Об этом пишет «Фонтанка».

Кнайсль покинула пост в 2019 году. По данным СМИ, на родине она подвергалась гонениям за дружбу с президентом России Владимиром Путиным. Политик некоторое время жила во Франции, затем в Ливане, а теперь переехала в Россию.

Дом Кнайсль строит в деревне в Касимовском районе. По её словам, в Рязанскую область она переехала именно из-за желания иметь свой дом. Он пока не достроен.

— Ничто не дается легко. Я не хочу жаловаться. И я рада, я очень благодарна, что я нашла маленькую деревню, что у меня хорошие соседи, что я пытаюсь построить дом. Да, это требует больших усилий, — цитируют Карин журналисты.

Пока у Кнайсль есть проблемы с русским языком, но она рада найти место, где может жить со своими животными.