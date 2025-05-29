Карин Кнайсль прочитала лекцию о классической дипломатии в РГУ имени С.А. Есенина

В Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина состоялась лекция Карин Кнайсль, экс-министра иностранных дел Австрии и преподавателя вуза. Темой её выступления стало «Возвращение классической двусторонней дипломатии».

Ректор РГУ Дмитрий Боков поприветствовал спикера и отметил важность обсуждения актуальных вопросов международных отношений.

В ходе лекции студенты узнали об эволюции дипломатии, её ключевых принципах и современных вызовах. Особое внимание было уделено роли прямых переговоров между государствами в условиях глобализации. После выступления Кнайсль ответила на вопросы аудитории в формате открытого диалога.

В рамках визита австрийский политик также посетила Нижний городской парк Рязани и музей-заповедник С.А. Есенина в Константинове.