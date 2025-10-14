Карин Кнайсль раскрыла несколько причин своей любви к России

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, которая обосновалась под Касимовом и преподаёт в Рязанском госуниверситете, раскрыла несколько причин своей любви к России. О них она рассказала в подкасте «Не выходя из комнаты» канала Mash room.
Кнайсль рассказывает, что никогда не планировала переезжать в Россию, однако о своём переезде не жалеет:
Кнайсль признаётся, что, возможно, имеет о России очень романтическое представление. Тем не менее, та жизнь, которой живёт она сейчас, ей нравится:
Больше всего в России Карин Кнайсль нравится её история. Россия пережила множество переломных моментов, и чем-то её это напомнило её жизнь, когда после каких-то глобальных потрясений приходилось начинать всё сначала.
В россиянах экс-главу мид Австрии поразило особое жизнелюбие: