Карин Кнайсль раскрыла несколько причин своей любви к России

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, которая обосновалась под Касимовом и преподаёт в Рязанском госуниверситете, раскрыла несколько причин своей любви к России. О них она рассказала в подкасте «Не выходя из комнаты» канала Mash room.

Кнайсль рассказывает, что никогда не планировала переезжать в Россию, однако о своём переезде не жалеет:

— К сожалению, я пока не очень хорошо говорю по-русски, — говорит она. — Могу объясняться на бытовом уровне, а разговаривать на непростые темы у меня пока не получится. Но здесь у меня есть реальная возможность начать новую жизнь, оставаясь с собой.

Кнайсль признаётся, что, возможно, имеет о России очень романтическое представление. Тем не менее, та жизнь, которой живёт она сейчас, ей нравится:

— Я хожу на рынок, занимаюсь повседневными хлопотами. И что мне нравится в России? Здесь люди не утратили здравый смысл. Они мыслят трезво, не склонны впадать в истерику из-за ерунды. Они обычно ничем не одурманены, — говорит Карин.

Больше всего в России Карин Кнайсль нравится её история. Россия пережила множество переломных моментов, и чем-то её это напомнило её жизнь, когда после каких-то глобальных потрясений приходилось начинать всё сначала.

— У вас невероятно остросюжетная история. У моих друзей в Австрии жизнь всегда проходила очень гладко и размеренно. Их жизнь, как фильм для семейного просмотра с хэппи-эндом… — говорит Карин.

В россиянах экс-главу мид Австрии поразило особое жизнелюбие: