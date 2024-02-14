Среда, 14 февраля, 2024
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«Камаз» с рязанскими номерами попал в смертельное ДТП под Тамбовом

7info
Фото: t.me/gibdd062
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В Тамбовской области попал в смертельное ДТП «Камаз» с номерами рязанского региона, сообщает телеграм-канал «Полоса безопасности Тамбов».

Авария случилась на трассе Р-22 в Мичуринском округе. По предварительным данным, рязанский грузовик с прицепом «размотало» по дороге, прицеп вылетел на встречку, где в него на полном ходу врезалась фура «Вольво».

Уроженец Волгограда 1985 года рождения, управлявший «Вольво», погиб.

Рязанский «Камаз» перевозил зерно. Автомобиль повреждён, груз частично утрачен.

Сообщается, что в момент ДТП дорога была обработана противогололедной смесью.

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