«Камаз» с рязанскими номерами попал в смертельное ДТП под Тамбовом

В Тамбовской области попал в смертельное ДТП «Камаз» с номерами рязанского региона, сообщает телеграм-канал «Полоса безопасности Тамбов».

Авария случилась на трассе Р-22 в Мичуринском округе. По предварительным данным, рязанский грузовик с прицепом «размотало» по дороге, прицеп вылетел на встречку, где в него на полном ходу врезалась фура «Вольво».

Уроженец Волгограда 1985 года рождения, управлявший «Вольво», погиб.

Рязанский «Камаз» перевозил зерно. Автомобиль повреждён, груз частично утрачен.

Сообщается, что в момент ДТП дорога была обработана противогололедной смесью.