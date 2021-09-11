Калужанка пожаловалась губернатору, что ее мужа положили в палату с женщиной

Жительница Калуги пожаловалась губернатору Владиславу Шапше на условия пребывания ее супруга и ребенка ребенком в детской больнице на улице Салтыкова-Щедрина, пишет «Комсомольская правда – Калуга».

По словам горожанки, мужчину подселили в палату к женщине, и это противоречит моральным нормам их семьи.

«Это вообще нормально?» – спросила калужанка.

В региональном Минздраве подчеркнули ребенка разместили в палату с учетом заболевания.

«Отдельных палат, женских и мужских в стационарах детских больниц, к сожалению, не предусмотрено», – пояснили в ведомстве.

При этом чиновники принесли извинения за доставленные неудобства.