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Суббота, 11 сентября, 2021
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Калужанка пожаловалась губернатору, что ее мужа положили в палату с женщиной

Никита Брыкин
Калужанка пожаловалась губернатору, что ее мужа положили в палату с женщиной

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Жительница Калуги пожаловалась губернатору Владиславу Шапше на условия пребывания ее супруга и ребенка ребенком в детской больнице на улице Салтыкова-Щедрина, пишет «Комсомольская правда – Калуга».

По словам горожанки, мужчину подселили в палату к женщине, и это противоречит моральным нормам их семьи.

«Это вообще нормально?» – спросила калужанка.

В региональном Минздраве подчеркнули ребенка разместили в палату с учетом заболевания.

«Отдельных палат, женских и мужских в стационарах детских больниц, к сожалению, не предусмотрено», – пояснили в ведомстве.

При этом чиновники принесли извинения за доставленные неудобства.

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