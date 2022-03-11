Какие сделки может удостоверить только нотариус?

Большинство наших читателей хотя бы раз посещали нотариуса. Подписью этого специалиста часто скрепляются многие виды договоров, а некоторые типы сделок без его участия просто будут признаны недействительными.
Считается, что у нотариально заверенного договора есть несколько преимуществ перед обычным письменным документом. А минус всего один -за заверение придется дополнительно заплатить.
О важности визита к нотариусу и сделках, подлежащих обязательному удостоверению, мы расскажем в этом небольшом обзоре.
Юридический рентген
Само по себе нотариальное удостоверение договора— это проверка законности сделки нотариусом или лицом, исполняющим его обязанности. Нотариус должен убедиться, что у сторон есть право подписать документ и что этот договор не нарушает их права. В итоге участники сделки подписывают документ при нотариусе.
Если стороны заключают договор, для которого нотариальное удостоверение обязательно, визит к нотариусу— единственный способ заключить сделку. В остальных случаях участники договора сами решают, заверить договор у нотариуса или ограничиться обычным письменным документом.
Безусловно, удостоверенный договор дает участникам больше правовой защиты, потому что нотариус:
- Проверяет законность документов.
- Разъясняет участникам юридические последствия договора.
- Проверяет дееспособность сторон.
- Устанавливает действительные намерения участников сделки.
Проверяет наличие арестов в отношении недвижимого имущества, если договор касается недвижимости.
Нотариус должен засвидетельствовать, что стороны подписывают договор добровольно и находятся в адекватном психологическом состоянии.
Если кто-то из участников договора потеряет свой экземпляр подписанного документа, он всегда сможет получить у нотариуса дубликат, который будет иметь такую же юридическую силу, как и подлинник.
Дополнительное преимущество нотариального удостоверения сделок с недвижимостью— сокращенные сроки государственной регистрации. Упомянутая привилегия связана с тем, что нотариус сам подает документы в Росреестр.
Незаинтересованный свидетель
Если по закону удостоверение договора обязательно, а стороны к нотариусу не пошли, сделка будет считаться ничтожной и не принесет никаких юридических последствий, как будто ее и не было
Если один участник соглашения полностью или частично выполнил действия по договору, а второй отказался идти к нотариусу, первый участник может пойти в суд и потребовать признать сделку действительной без удостоверения. При положительном решении суда последующее нотариальное заверение сделки не потребуется.
Кроме того, нотариально удостоверенный договор намного сложнее оспорить в суде, поскольку при сделке присутствовал незаинтересованный свидетель. Нотариус сможет подтвердить, что участники действовали без принуждения, полностью понимали смысл своих действий и их последствий и подписывали договор собственноручно.
Контора пишет и удостоверяет
По закону обязательному нотариальному удостоверению подлежат:
- Сделки, в которых за одного из участников расписывается другой человек. Так бывает, когда из-за физического недостатка, болезни или неграмотности гражданин не может расписаться самостоятельно.
- Договоры ренты.
- Договоры, по которым отчуждаются доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью. Но из этого правила есть исключения: например, если доля распределяется между участниками ООО, идти к нотариусу не нужно.
- Договоры отчуждения или ипотеки долей в праве общей собственности на недвижимое имущество. Например, если человеку принадлежит треть квартиры, он может ее продать, подарить или обменять на что-то другое только по нотариально удостоверенному договору. Исключение — если в результате сделки покупатель становится собственником объекта недвижимости целиком.
- Сделки по отчуждению недвижимого имущества, которое принадлежит несовершеннолетнему или ограниченно дееспособному гражданину.
- Брачные договоры.
- Соглашения об уплате алиментов.
- Наследственный договор и отказ наследодателя от него.
- Закон может установить обязательное нотариальное удостоверение и для других сделок. Кроме того, обязательному заверению подлежат сделки, в которых стороны договорились об участии нотариуса.
Отказ неизбежен, если…
Сделки, для которых ни законом, ни соглашением сторон не предусмотрена обязательная нотариальная форма, могут обойтись без заверения. Например, купля-продажа, дарение, мена, аренда какого-либо имущества. Можно не удостоверять договор лизинга или займа, концессионное соглашение, договор на оказание услуг или агентский договор.
Чтобы заверить договор, необходимо обратиться к любому нотариусу— чаще всего участники договора обращаются к тем, что располагаются недалеко от дома или работы, чтобы не тратить время на дорогу.
Отметим, что нотариус отказывает в совершении нотариального действия если:
- совершение такого действия противоречит закону;
- сделка должна быть удостоверена другим нотариусом;
- с просьбой о совершении нотариального действия обратился недееспособный гражданин либо представитель, не имеющий необходимых полномочий;
Если вы обратились к нотариусу, а он отказал в совершении нотариального действия, то, по вашей просьбе, он должен изложить причины отказа в письменной форме и разъяснить вам порядок его обжалования. Не позднее чем в десятидневный срок со дня обращения за совершением нотариального действия нотариус должен вынести постановление об отказе в совершении нотариального действия.
Если вы считаете отказ в совершении нотариального действия неправильным, то вы вправе обратиться с жалобой в районный суд по месту нахождения нотариуса.