Какие сделки может удостоверить только нотариус?

Большинство наших читателей хотя бы раз посещали нотариуса. Подписью этого специалиста часто скрепляются многие виды договоров, а некоторые типы сделок без его участия просто будут признаны недействительными.

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Считается, что у нотариально заверенного договора есть несколько преимуществ перед обычным письменным документом. А минус всего один -за заверение придется дополнительно заплатить.

О важности визита к нотариусу и сделках, подлежащих обязательному удостоверению, мы расскажем в этом небольшом обзоре.

Юридический рентген

Само по себе нотариальное удостоверение договора— это проверка законности сделки нотариусом или лицом, исполняющим его обязанности. Нотариус должен убедиться, что у сторон есть право подписать документ и что этот договор не нарушает их права. В итоге участники сделки подписывают документ при нотариусе.

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Если стороны заключают договор, для которого нотариальное удостоверение обязательно, визит к нотариусу— единственный способ заключить сделку. В остальных случаях участники договора сами решают, заверить договор у нотариуса или ограничиться обычным письменным документом.

Безусловно, удостоверенный договор дает участникам больше правовой защиты, потому что нотариус:

Проверяет законность документов.

Разъясняет участникам юридические последствия договора.

Проверяет дееспособность сторон.

Устанавливает действительные намерения участников сделки.

Проверяет наличие арестов в отношении недвижимого имущества, если договор касается недвижимости.

Нотариус должен засвидетельствовать, что стороны подписывают договор добровольно и находятся в адекватном психологическом состоянии.

Если кто-то из участников договора потеряет свой экземпляр подписанного документа, он всегда сможет получить у нотариуса дубликат, который будет иметь такую же юридическую силу, как и подлинник.

Дополнительное преимущество нотариального удостоверения сделок с недвижимостью— сокращенные сроки государственной регистрации. Упомянутая привилегия связана с тем, что нотариус сам подает документы в Росреестр.

Незаинтересованный свидетель

Если по закону удостоверение договора обязательно, а стороны к нотариусу не пошли, сделка будет считаться ничтожной и не принесет никаких юридических последствий, как будто ее и не было

Если один участник соглашения полностью или частично выполнил действия по договору, а второй отказался идти к нотариусу, первый участник может пойти в суд и потребовать признать сделку действительной без удостоверения. При положительном решении суда последующее нотариальное заверение сделки не потребуется.

Кроме того, нотариально удостоверенный договор намного сложнее оспорить в суде, поскольку при сделке присутствовал незаинтересованный свидетель. Нотариус сможет подтвердить, что участники действовали без принуждения, полностью понимали смысл своих действий и их последствий и подписывали договор собственноручно.

Контора пишет и удостоверяет

По закону обязательному нотариальному удостоверению подлежат:

Сделки, в которых за одного из участников расписывается другой человек. Так бывает, когда из-за физического недостатка, болезни или неграмотности гражданин не может расписаться самостоятельно.

Договоры ренты.

Договоры, по которым отчуждаются доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью. Но из этого правила есть исключения: например, если доля распределяется между участниками ООО, идти к нотариусу не нужно.

Договоры отчуждения или ипотеки долей в праве общей собственности на недвижимое имущество. Например, если человеку принадлежит треть квартиры, он может ее продать, подарить или обменять на что-то другое только по нотариально удостоверенному договору. Исключение — если в результате сделки покупатель становится собственником объекта недвижимости целиком.

Сделки по отчуждению недвижимого имущества, которое принадлежит несовершеннолетнему или ограниченно дееспособному гражданину.

Брачные договоры.

Соглашения об уплате алиментов.

Наследственный договор и отказ наследодателя от него.

Закон может установить обязательное нотариальное удостоверение и для других сделок. Кроме того, обязательному заверению подлежат сделки, в которых стороны договорились об участии нотариуса.

Отказ неизбежен, если…

Сделки, для которых ни законом, ни соглашением сторон не предусмотрена обязательная нотариальная форма, могут обойтись без заверения. Например, купля-продажа, дарение, мена, аренда какого-либо имущества. Можно не удостоверять договор лизинга или займа, концессионное соглашение, договор на оказание услуг или агентский договор.

Чтобы заверить договор, необходимо обратиться к любому нотариусу— чаще всего участники договора обращаются к тем, что располагаются недалеко от дома или работы, чтобы не тратить время на дорогу.

Отметим, что нотариус отказывает в совершении нотариального действия если:

совершение такого действия противоречит закону;

сделка должна быть удостоверена другим нотариусом;

с просьбой о совершении нотариального действия обратился недееспособный гражданин либо представитель, не имеющий необходимых полномочий;

Если вы обратились к нотариусу, а он отказал в совершении нотариального действия, то, по вашей просьбе, он должен изложить причины отказа в письменной форме и разъяснить вам порядок его обжалования. Не позднее чем в десятидневный срок со дня обращения за совершением нотариального действия нотариус должен вынести постановление об отказе в совершении нотариального действия.

Если вы считаете отказ в совершении нотариального действия неправильным, то вы вправе обратиться с жалобой в районный суд по месту нахождения нотариуса.