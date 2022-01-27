Какие ограничения действуют в Рязани из-за коронавируса

27 января официальная группа Рязанской области напомнила, какие ограничения действуют в Рязани из-за COVID-19.

Работодателям рекомендуется перевести не менее 30% сотрудников на удаленный режим работы.

Возобновляется запрет для несовершеннолетних на нахождение без родителей в торговых центрах, кафе, ресторанах, аквапарках.

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Сохраняются ограничения на работу организаций общественного питания в ночное время: они не смогут принимать посетителей с 03:00 до 06:00. При этом работать на вынос разрешено.

Продляется самоизоляция граждан в возрасте старше 60 лет.

Возобновляется особый режим работы и проживания в стационарных организациях соцобслуживания.