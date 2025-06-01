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Какая погода ждёт рязанцев в начале лета, пойдут ли грибы

Алексей Самохин
Изображение от YuliiaKa на Freepik
Погода

Какая погода ждёт рязанцев в начале лета, пойдут ли грибы

Алексей Самохин

Начало лета в средней полосе европейской части России, включая Рязанскую область, обещает быть спокойным и комфортным. По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, температурный режим будет в пределах климатической нормы: днём воздух прогреется до +21…+23 °C, а ночью температура опустится до +10 °C.

По данным RT, в течение недели возможны кратковременные дожди, местами с грозами, но без резких порывов ветра. Ближе к выходным вероятность осадков снизится, а температура повысится до +25…+27 °C.

В целом, по оценке научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, июньская температура будет близка к среднемноголетним значениям на 80% территории страны. В Рязанской области существенных отклонений от нормы не прогнозируется.

Благоприятные погодные условия положительно скажутся и на грибном сезоне. По словам миколога Михаила Вишневского, благодаря переменчивой весенней погоде с чередованием тепла и похолоданий, грибницы активно развиваются. Уже в июне ожидается первая волна урожая.

По словам специалиста, сезон грибов в средней полосе европейской части России, куда относятся Рязань и Рязанская область, начался еще весной. В апреле уже появлялись первые весенние грибы, такие как строчки и сморчки, сейчас активный рост грибов продолжается.

В лесах и на полянах средней полосы можно встретить белые грибы, подберезовики, подосиновики, маслята, лисички, дождевики, летние опята, рядовки, а также трутовики и вешенки. Сезон стартовал ещё в апреле, и, по мнению экспертов, июнь станет одним из самых продуктивных месяцев для тихой охоты.

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