Как встретить Новый год, чтобы не было проблем с желудком

Новый год — праздник, который многие из нас любят за пышные застолья. Согласитесь, в новогодние каникулы всегда хочется позволить себе больше, чем обычно: это могут быть и алкогольные напитки, и обилие салатов, заправленных майонезом, и сладости. А ещё застолья с подобным ассортиментом порой происходят в новогодние каникулы каждый день, что может привести к крайне печальным последствиям. О том, как сделать питание в предстоящие праздники более правильным и сбалансированным и как не заработать проблемы с ЖКТ, в интервью 7info рассказала заведующая отделением Рязанской клинической городской больницы №4, врач-гастроэнтеролог Наталия Судакова.

Многие перед Новым годом начинают усиленно худеть, устраивают «разгрузочные» дни, а то и недели. Надо ли это делать? Чем опасна такая подготовка к новогодним застольям?

Стремление быстро похудеть к Новому году свойственно некоторым дамам – очень хочется выглядеть изящной и стройной, надеть лучшую одежду, желательно на размер меньше. Для этого прилагаются серьезные усилия… но на этом пути существует ряд неприятных неожиданностей. Поверьте: ни одно, даже самое лучшее платье, не стоит того, чтобы из-за него жертвовать здоровьем. А риск есть. Быстрое снижение веса вызывает в организме сильный стресс, который в свою очередь увеличивает уязвимость человека к вирусам и бактериям. Кроме того, начинаются проблемы с печенью и желудочно-кишечным трактом. При быстром похудении могут смещаться или опускаться внутренние органы, особенно это касается почек. Дело в том, что они поддерживаются при помощи жировой капсулы и мышц, а резкое снижение веса лишает их каркаса, вследствие чего почки могут опуститься на уровень таза.

Похудение должно быть постепенным. Нужно организовать правильное здоровое питание, подобрать рацион, соблюдать режим приема пищи. А еще не забывать про спорт.

А можем ли мы говорить о какой-то правильной «пищевой» подготовке в Новому году, чтобы праздничные дни не стали стрессом для организма? Или же тут готовься-не готовься, а стресс всё равно случится?

Совет тот же: соблюдение принципов здорового, рационального питания. 31 декабря не должно стать исключением. Соблюдайте пищевой режим. Позавтракайте, пообедайте и поужинайте. Ни в коем случае не голодайте, откладывая основной прием пищи на праздничное застолье.

Вот несколько основных правил праздничного стола:

большую часть угощений должны составлять свежие овощи и фрукты;

заправкой для салатов должно быть оливковое или подсолнечное масло;

готовьте низкокалорийные закуски, рассчитанные на одно застолье;

откажитесь от сладостей и выпечки;

на горячее выбирайте запеченную курицу, рыбу, индейку;

старайтесь съесть основную еду до 22.00. Потом только свежие фрукты и овощи.

Пышные и бурные застолья – эта наша новогодняя традиция, от которой отказаться сложно. И всё-таки всегда нужно стремиться к лучшему. Как сделать новогоднее застолье максимально полезным для организма?

Соблюдайте умеренность в еде. Излишество грозит появлением тяжести в желудке, вздутия, изжоги. Эти неприятности могут случиться даже со здоровым человеком. Но особенно риск велик для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, другими патологиями. Они должны строго придерживаться рекомендаций врача и соблюдать диету, которую рекомендовал специалист.

Осторожнее с алкогольными напитками. Бытует мнение, что алкоголь помогает переваривать пищу. Это неверно. Наоборот, он препятствует проникновению в кишечник нужных ферментов.

Ограничьте потребление жирной пищи в сочетании с алкоголем. Эта смесь провоцирует спазм особого клапана, который пропускает панкреатический сок и желчь в кишечник. Возникает воспаление, а затем – острый панкреатит.

Многие уверены, что пережить бурное застолье с жирной пищей и алкоголем помогают ферменты. Не опасно ли ими увлекаться?

Увлекаться не стоит. Лучше контролировать себя за столом и не переедать. Ферментные препараты действительно могут помочь во время пышного застолья, когда пищеварительному тракту нужна помощь, так как собственных ферментов ему может просто не хватить. Но злоупотреблять нельзя.

Неконтролируемое применение искусственных ферментов может угнетать выработку собственных. Обязательно посоветуйтесь с врачом. Разные ферментные препараты показаны при различных особенностях ферментативного статуса.

Какие, по вашему мнению, «блюда-убийцы» (самые вредные) люди допускают в своём новогоднем рационе? Чем стоит их заменить?

Оливье, селедку под шубой, сырные салаты лучше заменить. Хорош будет греческий салат, овощные салаты. Мясо полезнее белое, хорошо усваивается мясо кролика, индейки и перепела. Сладкую выпечку тоже надо ограничить. Лучше поставить на стол свежие фрукты, а также чернослив и курагу.

Осилить новогодний стол с обилием различных блюд порой не получается даже за один день. В чём опасность того, что те же самые майонезные салаты хранятся по несколько дней?

Салат вне холодильника может оставаться съедобным не больше двух-трех часов. И майонезная, и сметанная заправки – это привлекательная среда для микробов. В них они очень быстро размножаются, что может привести к неприятным последствиям. Съев такое угощение, человек рискует получить отравление с госпитализацией.

Как справиться с похмельем и восстановить ресурсы организма?

На переработку алкоголя и очищение от него тканей уходит 8-12 часов. Когда уровень этанола в крови стремится к нулю, наступает абстинентный синдром, в быту – похмелье. После алкогольной интоксикации организм нуждается в поддержке.

Очень важно хорошенько выспаться. Затем восстановить водно-солевой баланс, уровень сахара и кислорода в крови. Сбалансированный завтрак заряжает энергией и помогает избавиться от похмелья, поддерживая уровень сахара в крови, дает возможность справиться со слабостью и тошнотой. Завтрак должен содержать легкие продукты: нежирный белок, сложные углеводы. Подойдут каши, курица и рыба на пару, запеченные овощи.

Чтобы скорее прийти в норму, нужно пить чистую воду. Поддерживайте питьевой режим в течение дня. Можно добавить в воду сахар или мед, что также поможет восстановить уровень электролитов и уменьшить симптомы похмелья.

Что делать, если появились проблемы с ЖКТ после пышного застолья? В чём риск не обращать на них внимание?

Испортить праздник и основательно подорвать здоровье может пищевое отравление. Некачественно приготовленные блюда, несвежие продукты, контрафактный алкоголь – это далеко не все причины, способные привести к отравлению. Первые симптомы могут проявиться, как через 30 минут после употребления испорченного продукта, так и спустя сутки. Однако, чаще всего первые признаки недомогания обнаруживаются через 4-6 часов после приема пищи. Основными симптомами являются: диарея, сильная тошнота и многократная рвота. Может наблюдаться общая слабость, головокружение, озноб, тяжесть в желудке и даже болезненные спазмы, вздутие живота и нередко повышение температуры тела, вызванное интоксикацией организма.

Кроме того, может пострадать печень даже здорового человека – от алкоголя и от избыточной нагрузки: жирного, мучного, сладкого, соленого. К любым проблемам с ЖКТ после застолья следует отнестись предельно серьезно и обязательно обратиться к врачу.

Давайте подведём итог: какие советы вы бы дали рязанцам перед Новым годом, чтобы праздники прошли без вреда для здоровья и настроения?

Не садитесь за новогодний стол голодными.

Начните трапезу с легкого салата, заправленного растительным маслом. Полезная клетчатка не только на какое-то время удовлетворит аппетит, но и будет способствовать перевариванию основной пищи.

Не стоит пробовать все подряд. Выбирайте нежирное мясо, птицу, морепродукты. Ешьте медленно, тщательно пережевывая пищу. Устраивайте 15-минутные паузы после каждого нового блюда. И не просите добавки.

После салатов и основных блюд сладкое должно быть максимально легким. На десерт отлично подойдут фрукты, небольшая порция фруктового или молочного мороженого.

Избегайте соков и газированных сладких напитков, лучше пейте минеральную воду без газа или морсы.

Постарайтесь не употреблять соленые блюда, так как натрий, содержащийся в соли, задерживает воду в организме и может привести к отекам тканей.

Не злоупотребляйте алкоголем.

Двигайтесь. Не стоит сидеть за столом с половины двенадцатого до рассвета. Участвуйте в конкурсах, танцах, подвижных играх с детьми, выходите на прогулку. Все это улучшает кровообращение, ускоряет метаболизм и повышает настроение.

С наступающим Новым годом. Всем здоровья, благополучия, счастья!