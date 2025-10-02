Кадыров призвал генерала Шаманова встать на колени после спора об истории

Глава Чечни Рамзан Кадыров резко раскритиковал в телеграм-канале депутата Госдумы, генерала Владимира Шаманова после его критики переименования населенных пунктов в республике.

Ранее военного возмутила инициатива дать новые названия двум станицам в Чечне: Наурская и Шелковская (ныне — Невре и Терек). Он назвал это «стиранием истории».

Кадыров, со своей стороны, обвинил генерала в жестком отношении к чеченцам во время боевых действий в республике.

«Ты должен встать на колени и попросить прощения у чеченского народа», — написал он.

По его мнению, Шаманов прячется за депутатским мандатом и громкими словами. Генерал в 1996 году командовал группировкой российских войск в республике.

Также Кадыров отметил, что решение о переименовании станиц приняли местные жители. Он призвал военного отправиться на СВО и добавил, что они могут встретиться в суде после его слов.