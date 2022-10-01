Кадыров назвал виновного в сдаче Красного Лимана

Президент Чечни Рамзан Кадыров считает, ч то Красный Лиман Российские войска сдали из-за руководителя ЦВО генерал-полковника Александра Лапина. Об этом политик написал в телеграм-канале.

— Я всегда говорил: нет ничего лучше озвученной правды, пусть горькой, обидной, но правды. Только так можно двигаться вперед. Поэтому я не могу молчать о том, что произошло в Красном Лимане, — пишет Кадыров.

Президент Чечни отмечает, что Лапин получил звание Героя России за взятие города Лисичанска, «хотя де-факто его там и рядом не было».

Оборонять Лиманское направление, по словам политика, Лапин оставил «мобилизованных бойцов с ЛНР и прочие подразделения». При этом связи, подвоза боеприпасов обеспечено не было.

Кадыров пишет, что о ситуации ему докладывал командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. После этого он сообщил о возможных проблемах начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову. Генерал заверил, что уверен в полководческом таланте Лапина.