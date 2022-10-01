Суббота, 1 октября, 2022
7info

Кадыров назвал виновного в сдаче Красного Лимана

На главнуюНовости мира

Президент Чечни Рамзан Кадыров считает, ч то Красный Лиман Российские войска сдали из-за руководителя ЦВО генерал-полковника Александра Лапина. Об этом политик написал в телеграм-канале.

— Я всегда говорил: нет ничего лучше озвученной правды, пусть горькой, обидной, но правды. Только так можно двигаться вперед. Поэтому я не могу молчать о том, что произошло в Красном Лимане, — пишет Кадыров.

Президент Чечни отмечает, что Лапин получил звание Героя России за взятие города Лисичанска, «хотя де-факто его там и рядом не было».

Оборонять Лиманское направление, по словам политика, Лапин оставил «мобилизованных бойцов с ЛНР и прочие подразделения». При этом связи, подвоза боеприпасов обеспечено не было.

Кадыров пишет, что о ситуации ему докладывал командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. После этого он сообщил о возможных проблемах начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову. Генерал заверил, что уверен в полководческом таланте Лапина.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 4 (912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/