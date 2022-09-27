Качество воды в Рязани улучшится после установки станции УФ обеззараживания

В Рязани по поручению губернатора Павла Малкова продолжается работа над улучшением качества питьевой воды, поступающей в дома горожан. Об этом напомнила глава городской администрации Елена Сорокина.
По её словам, в текущем году помимо строительства трех артезианских скважин и двух станций водоподготовки в поселке Солотча планируется ввести в эксплуатацию станцию ультрафиолетового обеззараживания на Окском водозаборе.
Установки УФ-очистки будут работать постоянно, введение их в эксплуатацию позволит уменьшить количество химических реагентов, применяемых для обеззараживания воды. Ультрафиолет убивает больше микробов, и в целом качество воды становится лучше. Подобное оборудование уже применяется на Борковской очистной водопроводной станции, опыт внедрения положительный. На Окском водозаборе оно будет использоваться впервые.
В течение ноября пуско-наладка должна быть завершена. Специалисты отмечают, что качество воды значительно улучшится.