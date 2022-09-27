Качество воды в Рязани улучшится после установки станции УФ обеззараживания

В Рязани по поручению губернатора Павла Малкова продолжается работа над улучшением качества питьевой воды, поступающей в дома горожан. Об этом напомнила глава городской администрации Елена Сорокина.

По её словам, в текущем году помимо строительства трех артезианских скважин и двух станций водоподготовки в поселке Солотча планируется ввести в эксплуатацию станцию ультрафиолетового обеззараживания на Окском водозаборе.

— Сегодня приехала на объект, чтобы посмотреть, как идут работы. Проектом предусмотрен монтаж четырех УФ установок корпусного типа — 3 рабочих и 1 резервной. В настоящее время полностью поменяли главный коллектор, выполнили прокладку слаботочных сетей в траншеи, провели монтаж УФ оборудования. Осталось установить промывочные насосы и провести пуско-наладочные работы, — написала Сорокина.

Установки УФ-очистки будут работать постоянно, введение их в эксплуатацию позволит уменьшить количество химических реагентов, применяемых для обеззараживания воды. Ультрафиолет убивает больше микробов, и в целом качество воды становится лучше. Подобное оборудование уже применяется на Борковской очистной водопроводной станции, опыт внедрения положительный. На Окском водозаборе оно будет использоваться впервые.

В течение ноября пуско-наладка должна быть завершена. Специалисты отмечают, что качество воды значительно улучшится.