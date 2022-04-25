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Понедельник, 25 апреля, 2022

Качество воды в посёлке Гусь-Железный улучшат в этом году

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Качество воды в посёлке Гусь-Железный улучшат в этом году

7info7
Изображение Anja🤗#helpinghands #solidarity#stays healthy🙏 с сайта Pixabay

В понедельник, 25 апреля, губернатор Рязанской области Николай Любимов провёл приём граждан. Один из вопросов, который адресовали главе региона, касался обеспечения качественной водой жителей посёлка Гусь-Железный Касимовского района.

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От лица местных жителей выступила Наталья Кауркина. Она рассказала о перебоях с водоснабжением в летний период и плохом качестве воды. Любимов отметил: артезианскую скважину, станцию водоподготовки построят в посёлке уже в этом году. Также запланирована реконструкция водопроводных сетей. Работы проведут по нацпроекту Жилье и городская среда» и федеральному проекту «Чистая вода».

В целом до 2024 года предстоит реконструировать и модернизировать не менее 34 крупных объектов питьевого водоснабжения, а до 2030 года в сельской местности запланировано провести модернизацию 133 объектов, информирует пресс-служба правительства Рязанской области.

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