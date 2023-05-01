Жительница Ярославля пожаловалась в социальной в сети «ВКонтакте», что к ней ночью в окно заглянул неизвестный мужчина.

Она опубликовала фотографию лица горожанина, стоящего смотрящего внутрь комнаты.

«Ночной гость. Что тебе нужно в окнах в 3 часа ночи? Твое фото уже в полиции. Так что жди», – заявила женщина.

Некоторые комментаторы посоветовали автору публикации купить плотные занавески.

Другие ярославцы проявили фантазию и сравнили ночного гостя с Фантомасом.