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Понедельник, 1 мая, 2023

К жительнице Ярославля в окно заглянул неизвестный мужчина

Жительница Ярославля пожаловалась в социальной в сети «ВКонтакте», что к ней ночью в окно заглянул неизвестный мужчина.

Она опубликовала фотографию лица горожанина, стоящего смотрящего внутрь комнаты.

«Ночной гость. Что тебе нужно в окнах в 3 часа ночи? Твое фото уже в полиции. Так что жди», – заявила женщина.

Некоторые комментаторы посоветовали автору публикации купить плотные занавески.

Другие ярославцы проявили фантазию и сравнили ночного гостя с Фантомасом.

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