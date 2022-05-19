К пристани в Рязанском лесопарке причалил первый круизный теплоход «Бородино»

Первым судном, причалившим к пристани в Лесопарке Рязани 18 мая, стал круизный речной теплоход «Бородино», сообщила пресс-служба регионального Минтранса.

Дебаркадер на Оке в Рязани поставили при помощи Рязанского района гидротехнических сооружений – филиала ФГБУ «Канал имени Москвы». АО «Порт Коломна» помогло установить причальный понтон в Касимове.

Теперь пассажиры круизных речных судов смогут больше времени посвятить экскурсиям в Касимове и областном центре.

В прошлом году Рязань посетили 3 тысячи «водных» туристов, Касимов — 2400. В этом году ожидается 80 судозаходов к причалам Рязанской области.