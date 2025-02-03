Юрий Лоза заявил, что почти каждую неделю создает новые потенциальные хиты

Известный любитель громких скандалов и главный критик российских артистов Юрий Лоза вновь оказался в центре внимания. Недавно он заявил, что не считает певицу Клаву Коку достойной выступать с ним на одной сцене. По его словам, молодая исполнительница не сможет взять ни одной ноты из его песен.

Любопытно, что сам Лоза прославился лишь одним хитом — шлягером «Плот». Есть ли у него в репертуаре другие известные песни? С этим вопросом REGIONS обратился напрямую к артисту.

Музыкант утверждает, что почти каждую неделю создает новые потенциальные хиты.

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«У меня уже сотни песен написано, если что. Я отправляю их ребятам, и они выкладывают их на разных музыкальных платформах. Я есть везде! А скоро вы увидите мой крутой анимированный клип, где я в образе супергероя. Так что российская эстрада славится не только Клавой Кокой», — заявил Лоза.

Он также добавил, что пишет песни для многих артистов, но далеко не каждый достоин их исполнять.

«Если я завтра объявлю конкурс на продажу своих песен, очередь выстроится до Коломны. Потому что я — настоящий музыкант и певец, который попадает в ноты, а не как ваша любимая Кока», — подчеркнул артист.

Кроме того, Лоза признался корреспонденту, что вдохновение для новых песен часто черпает в природе Подмосковья.

«Я уезжаю в Мытищи, на дачу — там и пишу. Скоро выйдет альбом, ждите», — поделился музыкант.

Автор легендарного «Плота» также отметил, что не видит себя на одной сцене с исполнителями, которые сегодня особенно популярны.

«Я, видите ли, не вписываюсь в нынешние стандарты шоу-бизнеса. Что за бред? Мои песни не крутят на радио только из-за того, что там полно бездарных артистов, которых даже певцами сложно назвать», — возмутился Лоза.

По его словам, в последние годы он сам отказывается от выступлений на больших сценах, чтобы не пересекаться с коллегами, к которым не испытывает симпатии.