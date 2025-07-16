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Общество

Юлия Швакова рассказала о достоинствах ЕЦК жителя Рязанской области

Алексей Самохин

Единая цифровая карта жителя Рязанской области — один из самых востребованных и быстро развивающихся цифровых сервисов в регионе. Об этом написала ВКонтакте зампред правительства региона Юлия Швакова. 

Карта работает как проездной билет, читательский билет, спортивный абонемент, электронный пропуск в школы и вузы, а также платформа для предоставления социальной поддержки. 

— Она объединяет бизнес, жителей и органы власти в единое цифровое пространство, делая повседневные услуги быстрее, удобнее и доступнее, — написала Швакова. 

Также зампред рассказала о достоинствах карты:

с момента запуска в 2023 году картой уже воспользовались более 40 тыс. жителей;

количество поездок, совершенных по ней в транспорте, приближается к 6 млн;

более 17 тыс. льготников пользуются картой, оплачивая проезд или получая меры поддержки;

систему приняли 63 транспортные компании Рязани и области — это свыше 1100 транспортных средств;

116 организаций, в том числе торговые сети, музеи, медучреждения, образовательные и спортивные центры, сотрудничают с проектом и предоставляют держателям карт скидки и бонусы;

ЕЦК интегрирована с федеральной программой лояльности «Привет!» от Национальной системы платежных карт, что делает ее полезной не только в Рязанской области, но и за пределами.

Практика нашей области по внедрению ЕЦК была представлена на Петербургском международном экономическом форуме в этом году как одна из лучших в стране.

С самого начала важную роль в развитии проекта сыграл банк ВТБ — один из первых партнеров, который начал выпуск ЕЦК, включая детские карты для школьников младше 14 лет. Благодаря такому оперативному включению проект получил импульс к быстрому внедрению без длительной подготовки и ожиданий. Всего за период участия в проекте выпущено более 42 тыс. карт. Клиентам банка доступна услуга по получению карты курьерской доставкой — сейчас она действует в 40 населенных пунктах, до конца года их число увеличится до 73.

К выпуску карт также подключился Прио-Внешторгбанк, ведется работа с Россельхозбанком. Уже этим летом к проекту присоединится Сбербанк, что дополнительно расширит возможности пользователей и подтвердит масштаб инициативы.

— Продолжаем работу над расширением возможностей ЕЦК. В планах на этот год — интеграция с медицинской информационной системой, которая позволит получать через карту льготные лекарства, — пишет Швакова. — Отмечу, что проект реализуется министерством цифрового развития по уникальной модели: на базе коммерческого оператора. Региональные расходы минимальны и касаются исключительно технической интеграции с государственными информационными системами. Такой подход позволяет гибко и эффективно масштабировать проект в интересах жителей.

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