«Это дикость»: Слуцкий пообещал наказать банду, пытавшую студенток на автомойке

Дело студенток, которых пытали мужчины на автомойке в Каменске-Уральском, не спустят на тормоза, сообщили «Газете.ru» в пресс-службе лидера ЛДПР Леонида Слуцкого.

Об инциденте стало известно в пятницу. По предварительным данным, 21-летний Давид Анашкин и его сообщники похитили двух студенток, отвезли на мойку улице Карла Маркса, раздели, поставили на колени и поливали холодной водой. До этого одна из них отказалась от его ухаживаний.

Политик назвал случившееся «абсолютной дикостью».

«Дело на тормоза не спустим. В первую очередь попросим Генпрокуратуру проверить ход расследования», — сообщил Слуцкий. Реклама

По его словам, 21-летний Давид находился на свободе благодаря «связям».

Также лидера ЛДПР возмутили сотрудники автомойки, которые не вмешались в ситуацию.

Слуцкий призвал проверить ее на легальность работы по линиям налогового и миграционного контроля.

Позднее СК сообщил, что подозреваемых задержали. Возбуждено дело о хулиганстве, похищении с применением насилия и принуждении к действиям сексуального характера, в том числе к несовершеннолетним.