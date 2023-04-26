Эндокринолог Павлова рассказала, зачем пить тёплую воду по утрам

Эндокринолог Зухра Павлова рассказала проекту «Раскадровка», зачем по утрам пить тёплую воду.

Во время сна человек теряет много жидкости: влага испаряется через кожу, уходит при дыхании. Потери жидкости способствует храп, кроме того, люди по утрам ходят в туалет. В итоге после сна люди находятся в состоянии гиповолемии, недостаток воды в организме в это время обычно самый высокий за сутки.

Сердцу приходится перекачивать густую кровь, что повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам Павловой, утром она садится и неспеша, за 5-7 минут, выпивает поллитра жидкости. После этого начинает двигаться. Выпитая вода быстро усваивается, снижает нагрузку на сердце и сосуды.

Вода должна быть тёплой, так как желудочно-кишечный тракт реагирует на температуру. Если питьё холодное, могут возникать спазмы.