Пятница, 4 августа, 2023
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Экстрасенс Зираддин Рзаев предрёк коренной перелом на Украине и завершение СВО

7info7

Всем очевидно, что обещанный «контрнаступ» Украина провалила, но провокации со стороны Киевского режима не завершатся. Об этом в интервью изданию МК рассказал популярный экстрасенс Зираддин Рзаев.

По его словам, наступил очень напряжённый август. Но напряжённым и сложным, в первую очередь, он будет для Украины.

– В течение следующего месяца они будут использовать все имеющиеся у них средства, чтобы дать хоть какой-то результат. Но ничего у них не выйдет – в конечном итоге мы все равно победим, — заявил Рзаев.

Провидец предупреждает: Зеленский и его свита продолжат провоцировать российскую власть.

– То летательные аппараты запустят на Москву, то ударят по Крымскому мосту… Подобные провокации будут еще какое-то время продолжаться, – предвидит экстрасенс.

Зираддин Рзаев также добавил, что нынешнее украинское руководство будет уговаривать Турцию вступить в конфронтацию с Россией. Но из этого ничего не выйдет.

– Но Украина в конечном итоге придет к тому, что она должна быть союзником России. Как Белоруссия – мы все будем жить вместе, — заявил экстрасенс.

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