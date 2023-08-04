Экстрасенс Зираддин Рзаев предрёк коренной перелом на Украине и завершение СВО

Всем очевидно, что обещанный «контрнаступ» Украина провалила, но провокации со стороны Киевского режима не завершатся. Об этом в интервью изданию МК рассказал популярный экстрасенс Зираддин Рзаев.

По его словам, наступил очень напряжённый август. Но напряжённым и сложным, в первую очередь, он будет для Украины.

– В течение следующего месяца они будут использовать все имеющиеся у них средства, чтобы дать хоть какой-то результат. Но ничего у них не выйдет – в конечном итоге мы все равно победим, — заявил Рзаев.

Провидец предупреждает: Зеленский и его свита продолжат провоцировать российскую власть.

– То летательные аппараты запустят на Москву, то ударят по Крымскому мосту… Подобные провокации будут еще какое-то время продолжаться, – предвидит экстрасенс.

Зираддин Рзаев также добавил, что нынешнее украинское руководство будет уговаривать Турцию вступить в конфронтацию с Россией. Но из этого ничего не выйдет.