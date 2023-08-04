Всем очевидно, что обещанный «контрнаступ» Украина провалила, но провокации со стороны Киевского режима не завершатся. Об этом в интервью изданию МК рассказал популярный экстрасенс Зираддин Рзаев.
По его словам, наступил очень напряжённый август. Но напряжённым и сложным, в первую очередь, он будет для Украины.
Провидец предупреждает: Зеленский и его свита продолжат провоцировать российскую власть.
Зираддин Рзаев также добавил, что нынешнее украинское руководство будет уговаривать Турцию вступить в конфронтацию с Россией. Но из этого ничего не выйдет.