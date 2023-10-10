Экстрасенс Инна Мишина озвучила пугающее предсказание по Израилю и Палестине

Эскалация конфликта Израиля и Палестины поражает своей жестокостью и тревожит миллионы людей. О том, как будет разворачиваться противостояние, рассказала в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» экстрасенс Инна Мишина.

По её словам, обострение в отношениях двух государств медиум почувствовала ещё несколько недель назад. При этом конфликт будет только усугубляться в ближайшее время, а в него вовлекут другие страны, которые будут помогать как Израилю, так и Палестине.

— Стоит ждать серьёзного конфликта, который будет сложно остановить, — предупреждает Мишина.

Экстрасенс увидела, что противостояние в секторе Газа будет длиться от двух до трёх лет.

— Если сейчас сторонние государства не вмешаются, Израиль будет обречён на погибель, — сказала она.

Ранее в сети вспомнили предсказание покойного политика Владимира Жирновского о конфликте на Ближнем Востоке. Жириновский заявил о страшных событиях, после которых поток беженцев хлынет на территорию, которая считается Украиной.