Экстрасенс Инна Мишина озвучила пугающее предсказание по Израилю и Палестине

Эскалация конфликта Израиля и Палестины поражает своей жестокостью и тревожит миллионы людей. О том, как будет разворачиваться противостояние, рассказала в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» экстрасенс Инна Мишина.
По её словам, обострение в отношениях двух государств медиум почувствовала ещё несколько недель назад. При этом конфликт будет только усугубляться в ближайшее время, а в него вовлекут другие страны, которые будут помогать как Израилю, так и Палестине.
Экстрасенс увидела, что противостояние в секторе Газа будет длиться от двух до трёх лет.
Ранее в сети вспомнили предсказание покойного политика Владимира Жирновского о конфликте на Ближнем Востоке. Жириновский заявил о страшных событиях, после которых поток беженцев хлынет на территорию, которая считается Украиной.