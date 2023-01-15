Воскресенье, 15 января, 2023
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Экстрасенс Гасанова назвала главный страх Владимира Зеленского

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Фото: кадр из видео / Telegram-канал Зеленского

Российский экстрасенс Мирелла Гасанова раскрыла главный страх президента Украины Владимира Зеленского. Гасанова считает, что больше всего он боится смерти.

В интервью Московскому комсомольцу провидица рассказала, что украинский лидер понимает, что загнан в угол. Он чувствует, что конец его правления близок.

– Зеленский постоянно думает о смерти, он считает, что его дни сочтены, – сказала экстрасенс.

По словам Гасановой, недавно Зеленский получил зловещее предупреждение свыше и теперь боится отправиться на тот свет. От одной мысли о смерти его трясёт.

– Он понимает: его ждёт главная расплата за всё содеянное зло, которое он принес в этот мир, – заключила экстрасенс.

Ранее мы писали, что боевой экстрасенс Иван Фомин по прозвищу «Дед Ванга» рассказал, когда на Украине сменится президент и каким он будет. Также «Дед Ванга» называл возможную дату капитуляции нынешнего президента Украины Владимира Зеленского – 17 сентября. Правда, экстрасенс не уточнил, в какой год это может произойти. В этом году обстоятельства сложились так, что за несколько дней до этой даты, 15 сентября, кортеж Зеленского попал в ДТП в Киеве. Неутешительный прогноз украинскому лидеру давала провидица Кажетта. Она предрекала Зеленскому скорую и внезапную кончину.

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