Переговоры в Стамбуле, по официальным заявлениям и данным источников, близких к переговорщикам, ясно дали понять: Россия не отступит от своих принципиальных требований. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Что произойдёт, если Украина не примет условия России для 30-дневного перемирия — а именно, вывод ВСУ без боя с новых российских территорий, возвращение Запорожья и Херсона, а также оккупированных частей ЛДНР и ЛНР? Эксперты считают, что в этом случае Киеву будут предъявлены «другие аргументы» — Россия продолжит наступление.

О росте активности российской армии на всех направлениях заявил в Анкаре Владимир Зеленский. Он особо отметил Сумское направление, где, по его словам, сосредоточена российская группировка численностью до 60 тысяч военнослужащих.

По данным Минобороны России, за последнюю неделю группировка «Центр» освободила четыре населённых пункта в ДНР: Котляровку, Миролюбовку, Михайловку и Новоалександровку. Группировка «Запад» освободила Торское, а «Восток» — Вольное Поле, продвигаясь вглубь обороны противника.

Военный эксперт, полковник Эдуард Басурин отмечает, что ВСУ несут серьёзные потери и не могут пополнять резервы на ряде участков. На оккупированной территории ДНР формируется несколько «котлов» — украинские силы там оказываются в оперативном окружении.

Военный репортёр Александр Сладков, комментируя ситуацию, иронично заметил: «Судя по сводкам, наш темп движения к Киеву не снижается».

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин напомнил, что города Мелитополь и Геническ временно исполняют роль областных центров Запорожской и Херсонской областей России. Однако официальными центрами этих субъектов РФ остаются города Запорожье и Херсон. Следовательно, приоритетной задачей остаётся освобождение этих городов от иностранного присутствия.

Военный эксперт Юрий Подоляка считает, что важным военным и политическим аргументом в переговорах с Киевом станет выход российских войск в Днепропетровскую область. В этом контексте он выделяет Гуляйпольское направление.

По его данным, командование ВСУ перебросило туда резервы, чтобы не допустить прорыва до окончания переговоров в Стамбуле. Но российское командование продолжает «искать ключи к решению проблемы».

Группировка «Восток» действует в районе, где территория Днепропетровской области глубоко врезается между ДНР и Запорожской областью — в зоне населённых пунктов Зелёное Поле, Вольное Поле и Шевченко.

Здесь достигнуты значительные успехи: Вольное Поле уже освобождено, а российские части вышли к восточным окраинам Зелёного Поля. Кроме того, была перерезана дорога из Шевченко на север, что позволило взять расположенный в низине гарнизон ВСУ в оперативное окружение. По оценке эксперта, его освобождение — вопрос ближайшего времени.

По его мнению, взятие Зелёного Поля или Шевченко откроет путь к быстрому выходу на территорию Днепропетровской области.

Анализируя обстановку, ресурс «Военная хроника» сообщает, что после прорыва обороны ВСУ в районе Богатыря российские войска начали наступление вдоль трассы Н-15. Это позволяет оттянуть силы ВСУ с западного сектора обороны Покровска и открывает выход к административной границе между ДНР и Днепропетровской областью.

Если нынешний темп продвижения вдоль трассы Н-15 сохранится, это создаст реальную перспективу плотного входа в Днепропетровскую область — впервые за всё время конфликта, считает аналитик.

По его оценке, это даст одновременно и стратегический, и психологический эффект. С военной точки зрения — это растягивание резервов ВСУ, изменение логистики, а также давление на инфраструктурные узлы в тылу Днепропетровской и Запорожской областей, по которым российская авиация наносит всё более интенсивные удары.

Психологически это тоже будет иметь значение: Зеленскому и его команде на переговорах придётся скорректировать свои требования.