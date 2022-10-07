Пятница, 7 октября, 2022
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Эксперты проверяют телефоны задержанных во время гей-вечеринки в Рязани

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Business фото создан(а) katemangostar - ru.freepik.com

Эксперты проверяют телефоны задержанных во время гей-вечеринки в Рязани на наличие порнографии. Об этом сообщает телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

По данным источника, всего силовики задержали порядка 50 человек. В гаджетах обнаружили интимную переписку, откровенные ролики, в том числе с участием высокопоставленные чиновников из Москвы, Санкт-Петербурга.

Если содержимое телефона признают порнографией, владельцу может грозить до 2 лет лишения свободы. Некоторые из-за задержанных предпочли начать сотрудничество со следствием.

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