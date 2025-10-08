Среда, 8 октября, 2025
10.4 C
Рязань
Новости России

Эксперты назвали ошибку России в выборе целей для ударов на Украине

Алексей Самохин
Freepik AI

В Сети заговорили об ошибке российских войск, которую многие призывают срочно исправлять. Вопрос касается выбора целей для ударов. Об этом пишет «Царьград».

Есть промах, который, по мнению ряда экспертов, требует коррекции. Конкретно — смена приоритетных целей.

На Украине раскрыли данные по готовности к зиме. Выяснилось, какими запасами газа располагает страна. В хранилищах оказалось почти 13 миллионов кубометров. Не хватает около трёх миллиардов кубов. На один миллиард деньги у властей есть, остальное Киев рассчитывает получить через Европу.

Такой расклад сильно озадачил аналитиков. Они восприняли столь позитивные газовые новости с Украины как просчёт России. И с ним срочно нужно разбираться.

«А что, если эти хранилища того? Кокнуть. Чтобы совсем их промышленность без газа оставить? Они же, по словам немцев, наши „Северные потоки“ взорвали? А мы чего?» – задаётся вопросами автор телеграм-канала «Zлой Пруф».

Если подорвать хранилища не получится, можно превратить в пыль газоперекачивающие станции, продолжают рассуждать в Сети. Восстанавливать их Киеву придётся очень долго. Пока же ситуация выглядит странно: у украинцев слишком много газа. 

«Надо с этим что-то делать!» — призывает эксперт.

Авторы канала «Военная хроника» считают, что Москва уже упустила самый удобный момент для ответных действий. Точка невозврата в конфликте наступила тогда, когда США и страны НАТО начали открыто накачивать Украину бронетехникой.

Реагировать следовало именно в тот период, а не сейчас, «когда цепочка поставок и связанная с ней инфраструктура уже разбросаны по всему театру и частично интегрированы в боевые операции». Но тут появляется одно «но» — было непонятно, какой должна быть своевременная ответка. Невозможно было оценить «объём и характер имеющихся на тот момент сил и средств».

Нельзя исключать и другой момент. Все последние заявления Запада о помощи Киеву — включая разговоры про поставки ракет «Томагавк» — могут оказаться блефом. 

«Так или иначе, реальная готовность Вашингтона идти до конца остаётся под вопросом. Особенно в части ракетного вооружения. Однако это не значит, что каждый подобный шаг по спирали эскалации нужно оставлять без ответа», — добавляет «Военная хроника».

Дискуссия в Сети показывает растущую озабоченность по поводу энергетической инфраструктуры Украины. Аналитики указывают на противоречие: газовые хранилища практически заполнены, а удары по энергосистеме продолжаются. Возможно, логика выбора целей действительно требует пересмотра.

С другой стороны, не всё так просто. Уничтожение газовых хранилищ может привести к экологической катастрофе и негативной реакции мирового сообщества. Удары по газоперекачивающим станциям затронут транзит в Европу, что усложнит отношения с потенциальными партнерами.

Вопрос остается открытым: нужно ли менять тактику ударов или текущая стратегия имеет свою, не всегда очевидную логику.

Самые читаемые материалы

Новости России

Стала известна главная версия пропажи семьи в тайге под Красноярском

Семья Усольцевых, пропавшая без вести в Красноярском крае, попала...
Новости мира

Профессор МГИМО раскрыл настоящий план Трампа с «Томагавками» 

А вот если задуманное сорвётся, тогда придётся переходить к крайним мерам. 
Новости России

«Харьков огребает»: Коц рассказал об ответе ВС России на удары по Белгороду

Российские военные в ночь на вторник нанесли массированный удар...
Новости мира

«Фашисты!»: в Киеве мобилизовали мужа звезды «Сватов» Бондаревой-Репиной

Украинская актриса Елена Бондарева-Репина сообщила в соцсетях о насильственной...
Интересное

Жириновский про 2026 год: война с НАТО, большое переселение народов, уничтожение миллионов людей

Страшного пророчество покойного лидера ЛДПР всколыхнуло сеть.

Последние новости

Приговор рязанцу, застрелившему бухгалтера и директора завода, вступил в силу 

Рязанский областной суд признал Михаила Шарапова виновным в убийстве двух лиц, совершенном в связи с осуществлением ими служебной деятельности.

Соседские центры стали стандартом в проектировании объектов девелоперской компании «Мармакс»

Резидентам проектов девелоперской компании «Мармакс» доступны соседские центры разных форматов, объединенные целью дополнить разнообразие жизненных сценариев жителей.

В Касимове гость обокрал хозяев квартиры, устроивших для него застолье

В отношении злоумышленника следователем ОМВД России «Касимовский» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ведется следствие.

Предприятие из Рязанского района оштрафовано за нарушения при выпуске масла

2 октября 2025 года Арбитражный суд Рязанской области признал юридическое лицо виновным в совершенном правонарушении. Компанию привлекли к ответственности в виде штрафа на сумму 150 000 рублей.

Зумеры разлюбили секс: психолог раскрыла неожиданные причины

Клинический психолог Елизавета Куликова, методист Лаборатории телепсихологии Пироговского университета, прокомментировала появившуюся в сети аналитику о сексуальной жизни зумеров.

ЦСН ФСБ России отмечает годовщину создания

Инициатива создания ЦСН в 1998 году принадлежала Владимиру Путину, занимавшему тогда пост директора ФСБ. Новая структура консолидировала в единый оперативный кулак разрозненные спецподразделения органов безопасности.

Человеку стало плохо на Первомайском проспекте в Рязани

Вокруг находилось множество людей, которые вызывали скорую и пытались как-то помочь. 

Американец променял iPhone на рубли ради Кадышевой, а телефон достался Милонову

Милонов пришёл за картой "Подорожник", а ушёл с продукцией Apple благодаря замёрзшей Nokia и американцу-фанату Кадышевой.

В Рязанской области назначены мировые судьи 

Рязанская областная Дума 1 октября назначила мировых судей в Рязанской области. Постановления официально опубликованы в газете «Рязанские ведомости» в среду, 8 октября. 

Отбой опасности БПЛА объявили в Рязанской области утром 8 октября

Напомним, об опасности атаки беспилотников рязанцев предупредили вчера поздно вечером. 

«КП»: освобожденная из рабства в Мьянме россиянка служила во ФСИН

Освобожденная из рабства в Мьянме 23-летняя россиянка Дашима Очирнимаева...

Названа причина смерти лучшего шеф-повара Юга России Олега Колисниченко

Причиной смерти лучшего шеф-повара Юга России Олега Колисниченко стал...

На Урале два педофила изнасиловали 15-летнюю школьницу и скрылись перед приговором

В Свердловской области объявили в розыск двух мужчин, Александра...

Угроза атаки БПЛА объявлена в Рязани и области

Жителей региона просят укрыться в зданиях и не подходить к окнам. 

В Касимовском районе рыбаки выловили огромную щуку

Многие пойманные рыбы были отпущены обратно в реку для дальнейшего роста.