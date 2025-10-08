В Сети заговорили об ошибке российских войск, которую многие призывают срочно исправлять. Вопрос касается выбора целей для ударов. Об этом пишет «Царьград».

Есть промах, который, по мнению ряда экспертов, требует коррекции. Конкретно — смена приоритетных целей.

На Украине раскрыли данные по готовности к зиме. Выяснилось, какими запасами газа располагает страна. В хранилищах оказалось почти 13 миллионов кубометров. Не хватает около трёх миллиардов кубов. На один миллиард деньги у властей есть, остальное Киев рассчитывает получить через Европу.

Такой расклад сильно озадачил аналитиков. Они восприняли столь позитивные газовые новости с Украины как просчёт России. И с ним срочно нужно разбираться.

«А что, если эти хранилища того? Кокнуть. Чтобы совсем их промышленность без газа оставить? Они же, по словам немцев, наши „Северные потоки“ взорвали? А мы чего?» – задаётся вопросами автор телеграм-канала «Zлой Пруф».

Если подорвать хранилища не получится, можно превратить в пыль газоперекачивающие станции, продолжают рассуждать в Сети. Восстанавливать их Киеву придётся очень долго. Пока же ситуация выглядит странно: у украинцев слишком много газа.

«Надо с этим что-то делать!» — призывает эксперт.

Авторы канала «Военная хроника» считают, что Москва уже упустила самый удобный момент для ответных действий. Точка невозврата в конфликте наступила тогда, когда США и страны НАТО начали открыто накачивать Украину бронетехникой.

Реагировать следовало именно в тот период, а не сейчас, «когда цепочка поставок и связанная с ней инфраструктура уже разбросаны по всему театру и частично интегрированы в боевые операции». Но тут появляется одно «но» — было непонятно, какой должна быть своевременная ответка. Невозможно было оценить «объём и характер имеющихся на тот момент сил и средств».

Нельзя исключать и другой момент. Все последние заявления Запада о помощи Киеву — включая разговоры про поставки ракет «Томагавк» — могут оказаться блефом.

«Так или иначе, реальная готовность Вашингтона идти до конца остаётся под вопросом. Особенно в части ракетного вооружения. Однако это не значит, что каждый подобный шаг по спирали эскалации нужно оставлять без ответа», — добавляет «Военная хроника».

Дискуссия в Сети показывает растущую озабоченность по поводу энергетической инфраструктуры Украины. Аналитики указывают на противоречие: газовые хранилища практически заполнены, а удары по энергосистеме продолжаются. Возможно, логика выбора целей действительно требует пересмотра.

С другой стороны, не всё так просто. Уничтожение газовых хранилищ может привести к экологической катастрофе и негативной реакции мирового сообщества. Удары по газоперекачивающим станциям затронут транзит в Европу, что усложнит отношения с потенциальными партнерами.

Вопрос остается открытым: нужно ли менять тактику ударов или текущая стратегия имеет свою, не всегда очевидную логику.