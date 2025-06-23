Низкие баллы на ЕГЭ — ещё не конец. Неудача на экзамене может стать ударом, но не перечёркивает будущее. Сегодня есть несколько реальных путей продолжить обучение — и даже поступить в вуз мечты. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор по связям с образовательным сообществом семейного форума «Навигатор поступления» Александр Хвостов.

Пересдача ЕГЭ и новые шансы

Первое, что стоит рассмотреть, — пересдача экзамена. Это касается как обязательных предметов, так и экзаменов по выбору. Для многих это шанс сделать шаг назад, чтобы затем сделать два вперёд.

Хвостов отметил, что не стоит бояться пересдачи. Многие используют её не потому, что «провалились», а потому что хотят поступить на более престижное направление или в вуз с высокими проходными баллами.

Если баллы не дотягивают до желаемого учебного заведения, стоит пересмотреть приоритеты. Речь не о понижении планки, а о трезвой оценке шансов.

«Возможно, вузы в других регионах примут с такими же баллами на бюджет, и обучение там будет не менее качественным», — отметил эксперт.

Речь идёт как о региональных университетах, так и о филиалах крупных вузов. Стоит изучать рейтинги, общаться с приёмными комиссиями, сравнивать программы. Это поможет снизить тревожность и принять взвешенное решение.

Платное обучение и перевод на бюджет

Один из рабочих вариантов — поступление на платное отделение. В дальнейшем можно подать заявление на перевод на бюджет — при наличии хорошей успеваемости и свободных мест. Кроме того, многие вузы дают скидки за успехи в обучении, участие в олимпиадах и других активностях.

Ещё одна альтернатива — очная, вечерняя или заочная формы обучения, которые часто требуют более низких баллов.

Целевое обучение и образовательные кредиты

Если есть конкретная цель и желание работать по профессии, стоит обратить внимание на целевое обучение. В этом случае студенту оплачивают учёбу, а после — гарантируют рабочее место. Такой вариант особенно актуален в сфере медицины, педагогики и инженерии.

Также Хвостов напомнил про образовательный кредит с господдержкой. Его выдают с пониженной процентной ставкой, а погашение начинается уже после окончания учёбы.

Колледжи — без ЕГЭ и с перспективой

Растёт интерес к среднему профессиональному образованию. Колледжи и техникумы предлагают широкий выбор направлений, а для поступления после 11 класса результаты ЕГЭ часто не требуются.

«Приёмная кампания в колледжи длится дольше — документы принимают до середины августа. Это даёт запас времени и снижает стресс», — добавил эксперт.

Плюс: после колледжа можно поступить в вуз сразу на второй курс, а за это время получить профессию и практические навыки.

Эксперты сходятся во мнении: неудачный ЕГЭ — это не приговор. Важно не замыкаться на одном варианте и не сравнивать себя с другими. Возможностей больше, чем кажется — нужно только искать.